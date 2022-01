De lockdown komt na vandaag definitief ten einde. Er komen versoepelingen voor de sportsector, winkels en het onderwijs, terwijl de cultuurbranche en horeca snel kunnen volgen. Die boodschap hadden premier Mark Rutte en minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) vanavond voor Nederland. Een overzicht van de bekendgemaakte versoepelingen én een nieuw, uitgebreider mondkapjesadvies.

De belangrijkste coronamaatregelen (vanaf zaterdag) op een rij. De belangrijkste coronamaatregelen (vanaf zaterdag) op een rij. Foto: NU.nl/Bart-Jan Dekker

Studenten in het mbo en hoger onderwijs krijgen weer les op school

Het mbo en hoger onderwijs worden heropend. Alle studenten kunnen weer les krijgen op school. Zij moeten wél te allen tijde een mondkapje dragen. Ook geldt er een maximale groepsgrootte van 75 studenten in les- of collegezalen, met uitzondering van tentamens en examens.

De scholen waren sinds 20 december dicht. Alleen tentamenstudenten en studenten die praktijkgericht onderwijs volgen, waren vanaf dat moment welkom.

Winkels weer open tot 17.00 uur zonder verplichte afspraak

Winkels mogen tot 17.00 uur weer klanten ontvangen. Er hoeft geen afspraak gemaakt te worden voor het bezoek. Wel moeten klanten binnen een mondkapje dragen en geldt er een maximumcapaciteit die afhangt van de grootte van de winkel.

Vrijwel alle sportactiviteiten zijn weer mogelijk, sportscholen gaan weer open

Vrijwel alle sportactiviteiten binnen én buiten zijn weer mogelijk. Bij binnensportlocaties moeten volwassenen wel een coronatoegangsbewijs kunnen overhandigen. Met een coronatoegangsbewijs kunnen beoefenaars aantonen dat zij gevaccineerd, getest of onlangs hersteld van het coronavirus zijn.

Voorlopig zijn alleen onderlinge wedstrijden binnen de eigen vereniging toegestaan en geen wedstrijden tussen verschillende clubs. Publiek is nog niet toegestaan.

Bezoek aan kapper en andere contactberoepen weer mogelijk

Een bezoek aan een kapper, beautysalon, sekswerker, massagestudio of een ander zogeheten contactberoep is vanaf zaterdag weer mogelijk. Wel geldt er een maximumaantal klanten per vierkante meter en een mondkapjesplicht.

Ook alle contactberoepen moeten om 17.00 uur de deur weer sluiten.

Quarantaine niet meer nodig voor wie booster heeft of kortgeleden corona had

Als je langer dan een week geleden een boosterprik hebt gehad of korter dan acht weken geleden het coronavirus hebt opgelopen, hoef je niet meer in quarantaine als je nauw contact hebt gehad met een coronapatiënt.

Voorwaarde om niet in quarantaine te hoeven, is dat je geen klachten hebt. Na vijf dagen moet er nog wel een PCR-test worden afgenomen.

Op dit moment is de regel dat iemand in deze situatie tien dagen in quarantaine moet. Als de PCR-test op dag vijf een negatieve testuitslag toont, mag de quarantaine eerder worden beëindigd. Deze regel geldt nu alleen nog voor mensen die geen booster hebben gehad.

Draag overal waar je geen afstand kunt houden een mondkapje

Tegenover alle versoepelingen staat een uitbreiding van het mondkapjesadvies. Overal - ook buiten - waar het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden, wordt geadviseerd een wegwerpmondkapje te dragen. Denk bijvoorbeeld aan winkelstraten of markten. Zelfgemaakte mondkapjes worden afgeraden.

Het mondkapjesadvies geldt zowel wanneer je staat als wanneer je zit. Er geldt wel een uitzondering als je iets eet of drinkt. Voor alle studenten in het hoger onderwijs en het mbo geldt dat zij voortaan volledige dagen verplicht mondkapjes moeten dragen.