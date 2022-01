Het einde van de lockdown is nabij. Premier Mark Rutte en de kersverse minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers kondigen vrijdagavond aan dat vanaf zaterdag veel meer mogelijk wordt. Deze versoepelingen zijn al via bronnen naar buiten gebracht.

Allereerst: het gaat om een dermate groot versoepelingspakket dat het gemakkelijker is om te starten met de sectoren die nog even moeten afwachten. Het Outbreak Management Team (OMT) adviseerde het kabinet namelijk om de versoepelingen te beperken tot het onderwijs, de sportsector en de detailhandel. Dat betekent automatisch dat de horeca en cultuurbranche buiten de boot vallen.

Ingewijden melden dat er voor horecaondernemers "perspectief op de korte termijn" komt. Het kabinet wil de coronasituatie over tien dagen opnieuw beoordelen. Als er in die periode geen rare dingen gebeuren, mag ook de horeca onder voorwaarden de deuren weer openen, zeggen Haagse bronnen. Het is niet zeker of die regeling ook voor de cultuursector geldt.

Algehele heropening van hoger onderwijs en mbo

Het kabinet wil ook dat studenten in het mbo en hoger onderwijs weer fysiek les gaan krijgen. Dat gebeurt onder enkele voorwaarden, maar die zijn nog niet bekendgemaakt.

Het ligt in de lijn der verwachting dat er bijvoorbeeld weer een maximum komt voor het aantal studenten per collegezaal en een advies om zoveel mogelijk met de fiets naar de onderwijsinstelling te komen. Op die manier is het minder druk in het openbaar vervoer.

Studenten in het hoger onderwijs en mbo kregen sinds de kerstvakantie geen les meer op school. Foto: ANP

Winkels mogen weer open tot 17.00 uur, zonder verplichte afspraak

Winkels mogen vanaf zaterdag weer open zijn, tot een verplichte sluitingstijd van 17.00 uur. Klanten moeten binnen een mondkapje dragen en er geldt een maximumcapaciteit die afhangt van de grootte van de winkel. Het komt neer op één persoon per 5 vierkante meter.

Aanvankelijk leek het kabinet te sturen op een terugkeer van het beleid 'winkelen op afspraak', zo bleek donderdag na het overleg op het Catshuis in Den Haag. Klanten hadden dan verplicht vóór hun bezoek aan een winkel een afspraak moeten maken. Waarom het kabinet daarvan is afgestapt, is niet bekend.

Meer mogelijkheden voor sportsector, sportscholen gaan weer open

Bronnen melden ook goed nieuws voor de sportsector. Voor zowel de binnen- als buitensport moet meer mogelijk worden.

Zo mogen volwassenen vanaf zaterdag buiten weer tot 20.00 uur trainen. Dat was tot zaterdag alleen weggelegd voor 17-minners.

Daarnaast wordt binnen sporten onder voorwaarden weer mogelijk. Het kabinet neemt die beslissing om de luide roep om sportscholen te heropenen tegemoet te komen. De voorwaarden worden vrijdagavond op de persconferentie aangekondigd.

Vanuit de samenleving is er een grote vraag naar de heropening van sportscholen. Vanuit de samenleving is er een grote vraag naar de heropening van sportscholen. Foto: ANP

Bezoek aan de kapper en andere contactberoepen wordt weer mogelijk

Ten slotte volgen er nog versoepelingen voor zogeheten contactberoepen: locaties waar er onvermijdelijk veel fysiek contact is, zoals bij de kapper of in nagelstudio's. Een bezoek aan die locaties moet vanaf zaterdag weer mogelijk zijn, weten bronnen.

Er gaan wel enkele voorwaarden gelden, zoals een maximumaantal klanten per vierkante meter en een mondkapjesplicht. De precieze voorwaarden worden vrijdag bekendgemaakt.

Nog onzeker: komt er een bredere mondkapjesplicht?

Tegenover alle versoepelingen staat mogelijk één verzwaring: een uitbreiding van de mondkapjesplicht. Het OMT adviseerde het kabinet deze week om mondkapjes ook op sommige buitenlocaties te verplichten, zoals in drukke winkelstraten en bij bijvoorbeeld sportevenementen of demonstraties.

Daarnaast zouden mensen binnen een mondkapje moeten blijven dragen als zij gaan zitten. Er zouden alleen nog uitzonderingen zijn wanneer mensen iets eten of drinken. Op kantoor moet het mondmasker voortaan ook standaard gedragen worden, tenzij er sprake is van "een beperkte en vaste bezetting, in combinatie met goede ventilatie", aldus de experts.

Het is nog niet duidelijk of het kabinet dat advies heeft overgenomen.

De persconferentie is om 19.00 uur