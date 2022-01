Winkels mogen vanaf zaterdag, wanneer de lockdown wordt beëindigd, toch open zonder dat klanten vooraf een afspraak moeten maken. Dat melden Haagse bronnen aan NU.nl. De winkels krijgen wel een verplichte sluitingstijd van 17.00 uur.

Klanten moeten binnen een mondkapje op en er gaat een maximumcapaciteit gelden die afhangt van de grootte van de winkel. Die restrictie komt neer op één persoon per 5 vierkante meter.

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseerde het kabinet deze week eventuele versoepelingen te beperken tot het onderwijs, de sportsector en de detailhandel. Het kabinet kwam daarop al snel met een plan om winkels weer open te gooien, maar daarbij moesten klanten wél vooraf een afspraak maken. Daar zijn de bewindslieden nu van afgestapt.

De heropening van de detailhandel wordt vanavond aangekondigd op een persconferentie van premier Mark Rutte en de nieuwe minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers. Dan wordt zeer waarschijnlijk ook een volledige heropening van het hoger onderwijs en mbo aangekondigd, terwijl voor zowel de binnen- als buitensport meer mogelijk moet worden.

Winkeliersvereniging INretail is erg te spreken over de aangekondigde versoepeling. "Dit is zeer positief nieuws", reageert een woordvoerder tegen NU.nl. "Het is echt een stap op weg naar een normaal leven. We roepen alle winkeliers op om zich aan alle hygiënemaatregelen en de sluitingstijd te houden, maar we voorzien daar geen problemen."

Horecaondernemers moeten nog wat langer geduld hebben, maar krijgen volgens ingewijden wel "perspectief op de korte termijn". Het kabinet wil over tien dagen de situatie opnieuw beoordelen. Als er in die periode geen rare dingen gebeuren, mag ook de horeca onder voorwaarden de deuren weer openen.

INretail hoopt dat de andere sectoren, zoals horeca en cultuur, ook snel weer kunnen heropenen, "want die hebben we ook nodig als winkeliers".