Vijftien burgemeesters uit Zuid-Limburg willen horeca en cultuurinstellingen zaterdag de ruimte geven om van 10.00 tot 20.00 uur open te gaan. Dat melden de burgemeesters van onder meer Maastricht, Sittard-Geleen en Heerlen vrijdag in een gezamenlijk persbericht.

"Op deze manier hebben zij de gelegenheid om een signaal af te geven dat de ernst van hun situatie onderschrijft", aldus de burgemeesters.

De opening moet wel op een veilige manier gebeuren. Er moet 1,5 meter afstand worden gehouden, mondkapjes zijn verplicht en coronatoegangsbewijzen moeten worden gecontroleerd. "Wij vertrouwen hierbij op de eigen verantwoordelijkheid van onze ondernemers, inwoners en bezoekers."

De groep benadrukt dat de coronaregels door de gemeenten gehandhaafd worden. "Wij, de burgemeesters, handhaven deze regels langs de weg van de geleidelijkheid; excessen zijn uit den boze. Onze medewerkers moeten te allen tijde veilig hun werk kunnen doen."

Valkenburg doet niet mee, heeft vrijdag al actie

Het gaat om alle gemeenten in Veiligheidsregio Zuid-Limburg, behalve Valkenburg. Burgemeester Daan Prevoo van die gemeente liet donderdag al weten dat horeca en winkels vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur open mochten als onderdeel van een protestactie. In Op1 zei Prevoo donderdagavond dat hij zo'n zelfde actie zaterdag niet ziet zitten.

Volgens Prevoo gaat de actie van vrijdag om een demonstratie, en dat is een grondrecht. Horeca-eigenaren zeggen dat het vooral om het statement gaat en niet om de omzet.

"Het is niet fair dat het kabinet de horeca dicht wil laten", zegt restauranteigenaar Sophie Frederiks. Ook kledingwinkeleigenaar Maurice Dieren vindt de omzet vrijdag niet zo belangrijk. "Januari en februari zijn sowieso altijd rustige maanden", zegt hij. Niet alle horecazaken in Valkenburg doen overigens mee aan de opening. Een enkeling laat geen gasten binnen, maar houdt het bij afhaal.

Ook in Alblasserdam (Zuid-Holland) gaan niet-essentiële zaken vrijdag open. De ondernemersvereniging laat weten dat het om zo'n dertig zaken gaat. Voorzitter Gert-Jan van Dommelen licht toe: "We kunnen niet blijven jojoën met lockdowns."

Veiligheidsberaad: Naleven coronaregels blijft uitgangspunt

De animo voor acties waarbij horecagelegenheden ondanks lockdownregels toch opengaan groeit, nadat donderdag was uitgelekt dat deze branche nog op slot blijft wegens het grote aantal coronabesmettingen. Waarschijnlijk worden de coronaregels voor winkels per zaterdag 15 januari wel versoepeld.

Burgemeesters gaan zelf over de handhaving van de coronaregels. Eerder lieten andere burgemeesters uit het land al weten dat ze opening van winkels en horeca zaterdag oogluikend zullen toestaan. Ze zien het als een demonstratie tegen de strenge lockdown. De voorzitters van de veiligheidsregio's hebben donderdag in het Veiligheidsberaad wel met elkaar afgesproken dat het naleven van de coronaregels het uitgangspunt blijft.

Minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken toont vrijdag begrip voor burgemeesters die eigenlijk een oogje dicht willen knijpen voor ondernemers die de coronaregels overtreden. "Aan de andere kant hebben we met elkaar regels afgesproken in het belang van de volksgezondheid."

Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers zei eerder dat de maatregelen er met een reden zijn. "Het is heel vervelend en natuurlijk willen we terug naar de oude situatie. De werkelijkheid is dat dat niet kan."