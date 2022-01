Volgens minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) ligt het toegenomen aantal zelfdodingen onder jongeren deels aan het sluiten van scholen, een maatregel die meermaals is ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Kuipers noemt het vrijdag "vreselijk, echt vreselijk" dat er bij mensen onder de dertig jaar meer zelfdodingen zijn geregistreerd.

"Dat heeft natuurlijk ook te maken met het sluiten, herhaald, van onderwijs", zegt de kersverse bewindsman. "En daarmee het limiteren van contactmogelijkheden, in een fase van je leven dat dat bij uitstek belangrijk is." Ook andere maatregelen raken jongeren hard, zegt hij.

De Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie meldt vrijdag dat het aantal zelfdodingen onder Nederlanders onder de dertig jaar vorig jaar 15 procent hoger lag dan in andere jaren. De commissie kan niet met zekerheid zeggen dat de coronamaatregelen hierop invloed hebben gehad. Wel zou het voor de hand liggen, omdat de maatregelen invloed hebben op contact met leeftijdsgenoten, toekomstperspectief en het vormen van vriendschappen. Dat zijn belangrijke aspecten voor dertigminners.

Volgens Kuipers zijn sommige maatregelen beter te incasseren voor de oudere generaties. "Als je 62 bent zoals ik en je mag met twee mensen thuis... Ja, mijn echtgenote en ik komen prima het weekend door." Voor jongeren is dat lastiger. "Ik merk het echt bij mijn jongste: dat is echt anders", zei de minister voorafgaand aan het overleg over de coronamaatregelen.

Vrijdagavond geeft de bewindsman zijn eerste persconferentie als minister van Volksgezondheid. Verwacht wordt dat een aantal maatregelen wordt versoepeld.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).