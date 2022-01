De 49e coronapersconferentie zal anders dan anders zijn. Na 48 persconferenties worden de maatregelen aangekondigd in een nieuw jasje. Wat is er allemaal anders? Dit is wat we weten over de coronapersconferentie van vrijdagavond.

De lockdown zoals we die in Nederland op dit moment kennen loopt vrijdag af. Vanaf zaterdag zijn er nieuwe maatregelen en kan iedereen weer wat meer sporten, winkelen en naar de kapper gaan. Premier Mark Rutte zal het vrijdagavond in de persconferentie allemaal vertellen.

Hoe laat is de persconferentie?

Het tijdstip van de persconferentie is zo'n beetje het enige dat hetzelfde is gebleven: 19.00 uur. Bij veel persconferenties hadden we nog een week de tijd om te wennen aan de nieuwe maatregelen. Deze keer gaan de nieuwe coronaregels de volgende dag al in.

Waar is Hugo de Jonge?

Naast Rutte staat vanavond iemand anders. Hugo de Jonge is verdwenen en zal niets meer vertellen over de coronamaatregelen. In de tussentijd is er namelijk een nieuw kabinet gevormd en is er een nieuwe minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Jonge is nu minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Ernst Kuipers is de nieuwe minister van Volksgezondheid. Kuipers is dus verantwoordelijk voor het coronabeleid.

Wie is Ernst Kuipers?

Kuipers komt je waarschijnlijk bekend voor. Hij was eerder de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). In die functie kwam hij vaak op televisie om te vertellen over de ziekenhuiscijfers.

Meer plaatjes, minder tekst

Kuipers gebruikte bij zijn presentaties over de ziekenhuiscapaciteit een scherm voor cijfers en grafieken. Zo praatte hij wekelijks de pers bij over het aantal bezette ziekenhuisbedden. Dat scherm neemt hij nu ook mee naar de coronapersconferentie. Met plaatjes en grafieken ondersteunt hij zijn verhaal. Meer plaatjes en minder tekst dus.

Waar zijn de tolken?

De grafieken van Kuipers gaan niet alleen ten koste van de tekst: ook de gebarentolken moeten wijken. Die staan niet meer in dezelfde ruimte als het coronaduo Rutte en Kuipers, maar in een andere kamer. De tolken komen vanavond niet meer volledig in beeld, maar als een postzegel in het hoekje van je televisiescherm.

Welke versoepelingen kunnen we verwachten?

En dan zijn er natuurlijk de versoepelingen die Rutte en Kuipers gaan aankondigen. De lockdown in de huidige vorm verdwijnt. Niet-essentiële winkels mogen weer open op afspraak en alle scholen gaan volledig open. De horeca blijft dicht. Buitensporten is straks weer mogelijk tot 20.00 uur. Ook voor de sportscholen is er goed nieuws. Die mogen onder voorwaarden weer open. Die voorwaarden en andere details maken Rutte en Kuipers vanavond bekend in de persconferentie nieuwe stijl.