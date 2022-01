De drang naar versoepelingen is in de samenleving "bijzonder sterk", zei Hubert Bruls donderdagavond na afloop van de vergadering van het Veiligheidsberaad. De voorzitter van het beraad zegt nog niet eerder te hebben meegemaakt dat de "nood bij burgers en ondernemers zo hoog is".

Bruls en zijn 24 collega-burgemeesters hebben er bij het kersverse kabinet dan ook op aangedrongen versoepelingen door te voeren. "We hebben vanuit de grote zorg die we hebben aangegeven: er moeten wel echt versoepelingen komen om de samenleving mee te nemen", aldus Bruls.

Donderdag lekte al uit dat het kabinet aan die oproep waarschijnlijk gehoor gaat geven. Zo mogen niet-essentiële winkels vanaf zaterdag weer open op afspraak en gaat ook het hele onderwijs open. Sportscholen en kapsalons kunnen hun deuren zaterdag ook weer openen.

Bruls wilde inhoudelijk niet vooruitlopen op de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) en kon dus niks zeggen over of hij tevreden is met het door het kabinet gepresenteerde pakket.

Burgemeesters willen lange termijnvisie van kabinet

Eerder op de dag werd binnen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een motie aan het kabinet unaniem aangenomen. Daarin staat dat het kabinet met een langetermijnaanpak voor de coronacrisis moet komen.

Ook in het Veiligheidsberaad is er donderdag over gesproken. "We snappen dat het kabinet rekening moet houden met het grote aantal besmettingen, maar als je morgen iets niet kunt aankondigen, geef dan aan dat het bijvoorbeeld over één of twee weken mogelijk is. Geef wat perspectief", verwoordde Bruls de oproep van de burgemeesters.

Het is niet voor het eerst dat Bruls die oproep doet. Eind vorig jaar zei hij tegen NU.nl dat het nieuwe kabinet "direct na de bordesfoto van het podium moet rennen" om aan de langetermijnstrategie te werken.

Het kabinet overlegt vrijdag nog over de uitwerking van de versoepelingen, waarna Rutte en Kuipers om 19.00 uur een persconferentie geven.