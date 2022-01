Niet-essentiële winkels mogen vanaf zaterdag weer open op afspraak en studenten in het mbo en hoger onderwijs kunnen weer fysiek les volgen. Het kabinet komt daarnaast ook met versoepelingen voor contactberoepen. De horeca blijft voorlopig nog wel dicht, zeggen Haagse bronnen donderdag na bericht door RTL Nieuws en NOS.

Het kabinet moet op enkele gebieden nog wel de puntjes op de i zetten, aldus de bronnen. Zo gaan er aanvullende voorwaarden gelden in winkels en bij niet-medische contactberoepen, zoals kappers en nagelstudio's. Daarbij moet worden gedacht aan bijvoorbeeld een maximaal aantal klanten per vierkante meter. De precieze voorwaarden worden vrijdag bekendgemaakt.

Studenten van het mbo en hoger onderwijs hoeven ook niet meer alleen maar onderwijs op afstand te volgen. De deuren van de onderwijsinstellingen mogen weer open, maar onder welke voorwaarden is nog niet bekend.

Volgens de bronnen is er ook goed nieuws voor sportscholen: binnen sporten wordt onder voorwaarden weer mogelijk. Buiten sporten kan straks weer tot 20.00 uur.

Er worden nog geen versoepelingen verwacht in de horeca en cultuursector.

Rutte en Kuipers houden vrijdag persconferentie

Het kabinet overlegde donderdag op het Catshuis met onder anderen RIVM-baas Jaap van Dissel over de stand van de coronacrisis. Vrijdag neemt de ministersploeg tijdens de ministerraad het definitieve besluit over de versoepelingen. Om 19.00 uur lichten premier Mark Rutte en minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) de besluiten toe op een persconferentie. Het is Kuipers' eerste persconferentie als minister van Volksgezondheid.

In een advies aan het kabinet stelde het Outbreak Management Team (OMT) dat versoepeling van de huidige lockdown onder voorwaarden mogelijk was. De bewindslieden en epidemiologen zouden het in "kleine stappen" mogelijk willen maken dat mensen weer meer kunnen doen. Onder meer gemeenten en lokale ondernemers riepen al op tot versoepelingen.