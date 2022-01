De omikronvariant van het coronavirus slaat om zich heen. Zo ook in onze buurlanden, waar de afgelopen dagen verschillende besmettingsrecords sneuvelden. Het kabinet maakt vrijdagavond bekend dat de huidige lockdown iets versoepeld wordt. Hoe gaan Duitsland, België en Frankrijk eigenlijk om met de huidige omikrongolf?

Duitsland

Duitsland heeft woensdag een recordaantal van 80.430 positieve tests gemeld. Het aantal ziekenhuisopnames blijft echter afnemen. Het land is voorzichtig optimistisch en hoopt dat het virus met behulp van bepaalde maatregelen de komende weken onder controle blijft.

Onze oosterburen gaan onder meer over op een 2G-plusbeleid voor restaurants en cafés, wat betekent dat naast het tonen van een vaccinatie- en herstelbewijs ook een coronatest verplicht is. In sommige deelstaten was dit al het geval. De testverplichting geldt niet voor mensen die een boosterprik hebben gehad.

De quarantaineregels zijn juist versoepeld. Bondskanselier Olaf Scholz en de leiders van de deelstaten hebben vorige week besloten dat mensen tien dagen moeten thuisblijven als ze in contact zijn geweest met een besmette persoon. Eerder moesten zij vaak veertien dagen in quarantaine. Geboosterde mensen ontspringen de dans.

Ondertussen wordt in de Duitse politiek stevig gediscussieerd over een vaccinatieplicht. Kanselier Scholz heeft woensdag gepleit voor een algemene vaccinatieplicht voor iedereen boven de achttien. Vaccineren is "geen beslissing die je alleen voor jezelf neemt", aldus Scholz. "Het heeft consequenties voor het hele land."

België

Ook in België blijft het aantal positieve tests snel stijgen. Tussen 3 en 9 januari werden gemiddeld 22.189 besmettingen per dag vastgesteld. Dat is een stijging van 88 procent ten opzichte van een week eerder. Het aantal ziekenhuisopnames is er relatief stabiel.

"We staan voor een aantal moeilijke weken", zei de Belgische premier Alexander De Croo onlangs tijdens een coronapersconferentie. Volgens hem zal de situatie eerst verslechteren voor ze beter wordt.

Forse maatregelen als een lockdown liggen echter niet op tafel, meldt VRT. Zoals het er nu naar uitziet, blijven winkels en horecazaken open. Daarbij mogen bioscopen en theaters door een juridische fout van de regeringen sinds een paar weken weer bezoekers ontvangen.

Kwetsbare Belgen worden wel opgeroepen om goede mondmaskers te dragen. Daarbij wordt mensen gevraagd na een hoogrisicocontact tien dagen cafés, restaurants en feesten mijden.

Om ontwrichting van de samenleving te voorkomen, zijn de quarantaineregels maandag versoepeld. Wie in de laatste vijf maanden zijn laatste prik heeft gehad, hoeft niet in quarantaine. Het gaat hierbij om de tweede en derde prik.

De rest van de inwoners moet tien dagen in quarantaine, maar kan die vroegtijdig beëindigen door zich te laten testen.

Frankrijk

Het aantal coronapatiënten in de Franse ziekenhuizen is de afgelopen week flink toegenomen. Daar worden nu bijna 23.400 mensen met COVID-19 behandeld, bijna 4.000 meer dan een week eerder.

De vele ziekenhuisopnames volgen op een enorme stijging van het aantal besmettingen in Frankrijk. Dinsdag werden ruim 368.000 nieuwe infecties geregistreerd. Nooit eerder waren het er binnen een dag zoveel.

Desondanks liggen er ook in Frankrijk geen zware maatregelen als een lockdown op tafel. De regering ziet vaccineren als de uitweg.

De Franse senaat heeft donderdag ingestemd met het voorstel om het coronatoegangsbewijs alleen geldig te maken als iemand volledig tegen COVID-19 gevaccineerd is. Het voorstel moet nog langs het parlement, maar wordt naar verwachting aangenomen.

In de voorgestelde wet staat dat Fransen van achttien jaar of ouder moeten kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn om bijvoorbeeld restaurants, cafés en culturele locaties te mogen betreden. Ook voor het gebruik van het openbaar vervoer tussen verschillende regio's zal een volledige vaccinatiestatus nodig zijn.

Een negatieve coronatest is niet meer te gebruiken als alternatief, waardoor ook wel wordt gesproken van een aangepaste 2G-regel of zelfs een 1G-regel. Alleen voor het betreden van zorglocaties, zoals ziekenhuizen, huisartsenpraktijken en vaccinatielocaties, blijft een negatieve test voldoende. Of een herstelbewijs nog wel voldoet, is nog niet duidelijk.