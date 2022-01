Het Outbreak Management Team (OMT) ziet "onder voorwaarden" ruimte voor versoepelingen in de sportsector, het onderwijs en de detailhandel. De horeca en de cultuursector moeten nog even wachten, schrijven de experts in het recentste advies aan het kabinet. Dat melden Haagse bronnen aan De Telegraaf en Het Parool.

Het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet kwam woensdag bijeen. Momenteel wordt op het Catshuis in Den Haag door bewindslieden en RIVM-experts overleg gevoerd over de coronasituatie. Er zijn nog geen besluiten genomen, benadrukken betrokkenen. Dat gebeurt vrijdag.

De lockdown komt vooralsnog zaterdag ten einde. Het kabinet zou mede vanwege het OMT-advies overwegen om weer fysieke lessen te laten plaatsvinden in het hoger onderwijs en het mbo. Daarnaast is het laten terugkeren van winkelen op afspraak een serieuze optie en zouden ook kappers weer open kunnen, zeggen bronnen tegen de kranten.

Dat het kabinet en het OMT aan versoepelingen denken, lijkt opmerkelijk; het aantal besmettingen neemt namelijk in ongekend rap tempo toe. "Maar helemaal niets doen is geen optie. Dan breekt de pleuris uit", citeert Het Parool een van de bronnen.

Bewindslieden en epidemiologen zouden "in kleine stappen" meer mogelijk willen maken, om mensen iets meer ruimte te geven. "Bied perspectief en laat ondernemers aan de slag gaan. Werk aan een heropening", is volgens Het Parool de kernboodschap van het OMT-advies.