De Franse senaat heeft donderdag ingestemd met het voorstel om het coronatoegangsbewijs alleen geldig te maken als iemand volledig gevaccineerd is tegen COVID-19.

Eerder ging de Nationale Vergadering (de Franse Tweede Kamer) al akkoord met het wetsvoorstel van de regering van president Emmanuel Macron. Omdat de senaat de tekst van de wet heeft aangepast, moet de wet opnieuw langs het Lagerhuis. Als hij daar opnieuw wordt goedgekeurd, mag de regering de wet in de praktijk brengen.

In de wet staat dat Fransen vanaf achttien jaar moeten kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn om bijvoorbeeld restaurants, cafés en culturele locaties te mogen betreden. Ook voor het gebruik van openbaar vervoer tussen verschillende regio's zal een volledige vaccinatiestatus nodig zijn.

Een negatieve coronatest is niet meer te gebruiken als alternatief. Alleen voor het betreden van zorglocaties, zoals ziekenhuizen, huisartsenpraktijken en vaccinatielocaties, blijft een negatieve test voldoende.

In Frankrijk wordt iemand als volledig gevaccineerd beschouwd als die persoon de basisvaccinatie (beide prikken of een besmetting en een prik) heeft gehad. Indien de laatste prik langer dan zeven maanden geleden is, is een boosterprik vereist. Vanaf half februari wordt die periode verkort naar vier maanden.

Het wetsvoorstel kreeg veel kritiek, vooral nadat Macron in een interview had gezegd ongevaccineerden "het leven zuur" te willen maken.