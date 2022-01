We zien dat de termen isolatie en quarantaine vaak onjuist en door elkaar heen worden gebruikt. Ook minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken), die woensdagavond positief testte op het coronavirus, verwart de twee begrippen op Twitter. Maar ze hebben wel degelijk verschillende betekenissen. Wat is het verschil?

Hoekstra zat eerst in quarantaine, omdat een van zijn kinderen positief testte. Nu hij ook zelf besmet is geraakt, 'eindigt' zijn quarantaine en gaat hij in isolatie. En daar zit direct het fundamentele verschil.

Besmet? Dan ga je in isolatie

Het is eigenlijk heel simpel: test je positief op het coronavirus, dan ga je in isolatie. Dat betekent volgens het RIVM dat je in een eigen kamer blijft en deze zo min mogelijk verlaat. Ook probeer je eventuele huisgenoten te mijden.

Overigens verschilt de duur van de isolatie per persoon.

Heb je bijvoorbeeld klachten, dan ga je maximaal veertien dagen in isolatie. Je mag eerder uit isolatie als je positieve test minstens zeven dagen geleden is en je minstens 24 uur klachtenvrij bent.

Heb je geen klachten die bij het coronavirus horen, zoals hoesten, keelpijn, benauwdheid of koorts, dan duurt je isolatieperiode zeven dagen. Krijg je in de tussentijd wél klachten, dan gaat je isolatieperiode van veertien dagen vanaf die dag in.

Ben je mogelijk besmet? Dan ga je in quarantaine

Je gaat in quarantaine als een huisgenoot van je besmet is of als je langer dan vijftien minuten in de buurt (op minder dan 1,5 meter afstand) bent geweest van iemand die positief test op het coronavirus. Die quarantaineperiode duurt tien dagen vanaf je laatste contactmoment met de besmette persoon.

Tijdens je quarantaineperiode blijf je binnen, ontvang je geen gasten thuis en probeer je zo goed als het kan afstand te houden tot anderen. Ook werk je vanuit huis.

Je doet daarnaast ook een zelftest of gaat bij de GGD langs voor een test.

Voor mensen die in de voorgaande acht weken het coronavirus hebben gehad en géén klachten hebben, geldt een uitzondering: zij hoeven niet in quarantaine en ook geen (zelf)test af te nemen.

Test je positief, dan ga je in isolatie (zie het kopje hierboven).

Test je negatief, dan blijf je in quarantaine, omdat het mogelijk is dat klachten zich pas later ontwikkelen. Laat je vijf dagen na je laatste contact met de besmette persoon opnieuw testen. Bij wederom een negatieve testuitslag mag je de quarantaineperiode eerder beëindigen.

Het RIVM raadt overigens wel aan om tot tien dagen na contact met een besmette persoon extra voorzichtig te zijn, door 1,5 meter afstand te houden, geen contact te hebben met kwetsbaren en drukke plekken te mijden.

Bovenstaande regels gelden ook voor reizigers uit een land dat door Nederland wordt beschouwd als zeerhoogrisicogebied.