Meerdere gemeenten hebben woensdag laten weten niet in te grijpen als winkels en horecagelegenheden demonstratief de deuren willen openen. De ondernemers willen zo hun ongenoegen over de huidige lockdown uiten. Vrijdag wordt bepaald of de sluiting wordt verlengd.

Zo heeft onder meer de Gelderse gemeente Oude IJsselstreek laten weten dat de regel zaterdag niet gehandhaafd zal worden. De burgemeester steunt de demonstratieve opening die voor deze dag gepland staat "als een soort statement", zei zijn woordvoerder maandag.

In Valkenburg aan de Geul zijn de winkels vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur open. Burgemeester Daan Prevoo heeft daar toestemming voor gegeven, laat een woordvoerder weten na berichtgeving in De Limburger.

In meerdere Limburgse plaatsen hebben winkeliers aangekondigd komend weekend hun zaak te openen. Dat gebeurt in onder meer Roermond en Geleen. Ook horecazaken bezinnen zich op acties. Donderdag bespreekt Veiligheidsregio Limburg-Noord welk standpunt gemeenten kunnen innemen jegens dergelijke acties, die tegen het coronabeleid van het kabinet gericht zijn.

In Drenthe klinken soortgelijke geluiden. Burgemeesters pleiten voor "meer evenwicht in de maatregelen", schrijft RTV Drenthe. Of aanstaande zaterdag tijdens de acties van verschillende Drentse winkeliers ingegrepen zal worden, laten ze nog in het midden.

Provincie Overijssel noemt lockdown 'niet langer verantwoord'

In een brief aan premier Mark Rutte schrijft de Overijsselse commissaris van de Koning Andries Heidema dat de huidige koers van de strenge lockdown "niet langer verantwoord" is. Hij schrijft dat het "niet verwonderlijk is dat het draagvlak voor de maatregelen wegebt" en pleit namens de provincie voor een beleid dat als uitgangspunt heeft 'we gaan open'.

Het is tijd om een andere weg in te slaan, nu de vaccinatiegraad toeneemt en er een virusvariant lijkt te zijn met mildere klachten, aldus de provinciebestuurders. "Er zijn geen lessen getrokken uit de fieldlabs en andere experimenten die laten zien dat activiteiten onder bepaalde voorwaarden verantwoord en veilig kunnen plaatsvinden. We vinden dat zeer opmerkelijk."

Overijssel wil dat het kabinet die kennis en ervaring nu inzet. En dat er samen met ondernemers, werknemers, scholen, culturele instellingen en anderen een plan gemaakt wordt dat "perspectief biedt op een leven met het virus".

Kuipers: 'Regels zijn er niet voor niets'

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) begrijpt dat winkeliers de coronamaatregelen "zat zijn" en open willen, maar "de regels zijn er niet voor niets". Hij benadrukt dat de coronacrisis alleen maar erger wordt als iedereen een eigen weg kiest en zich niet aan de regels houdt.

"We zouden allemaal dolgraag terug willen naar de situatie van voor corona", zegt Kuipers. "Maar de werkelijkheid is, dat dit niet kan." Hoewel de omikronvariant weliswaar minder ziekmakend lijkt, raken mensen er veel sneller door besmet.

Zijn ambtsgenoot Dilan Yesilgöz, minister van Justitie en Veiligheid, liet eerder woensdag doorschemeren weinig te voelen voor strakkere handhaving door bijvoorbeeld de politie. "Naleving is meer wat u en ik ervan maken dan dat de politie er rond moet gaan lopen." Ze vindt wel dat men zich aan de regels moet houden, maar "dat is aan de mensen zelf. Je doet het ook voor je eigen gezondheid en voor je omgeving."

Het Veiligheidsberaad, waarin de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio samenkomen, vergadert donderdag weer over de coronamaatregelen. Voorzitter Hubert Bruls zei eerder deze week dat het OMT met "een sterk en overtuigend verhaal" moet komen om de lockdown te handhaven.