Dagelijks plannen nog steeds tienduizenden mensen een afspraak voor een boosterprik tegen COVID-19. Toch is de piek van de boosterprikcampagne duidelijk voorbij: de komende weken staan "aanzienlijk minder" afspraken gepland, zegt een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR Nederland.

Dinsdag werden er 56.000 nieuwe afspraken voor een oppepprik bij een GGD gemaakt, maandag waren dat er 69.000. Volgens het coronadashboard van de Rijksoverheid staan er deze week ruim 950.000 boosterprikken gepland. Dat aantal loopt nog op.

Hoeveel minder afspraken de komende tijd gepland staan, kan de woordvoerder echter niet zeggen. Het aantal afspraken loopt elke dag nog wel op. "Er zijn bijvoorbeeld mensen die op vakantie waren en zich bij terugkomst alsnog willen laten prikken."

Vorige week zijn in totaal 1,86 miljoen boosterprikken gezet. De overheid wil dat alle volwassenen die volledig zijn gevaccineerd en ervoor in aanmerking komen, voor eind januari de kans hebben gehad een boosterprik te halen.

Alleen mensen die langer dan drie maanden geleden hun laatste coronaprik kregen of een besmetting doormaakten, kunnen al een oppepprik krijgen. Om iedereen die voor een boosterprik in aanmerking komt te prikken voor het einde van de maand, moet de komende weken eigenlijk het huidige priktempo worden aangehouden. Momenteel heeft zo'n 45 procent van de volwassenen een boostervaccinatie gehad.

GGD's bieden in alle provincies boosterprik zonder afspraak aan

Omdat het aantal prikafspraken terugloopt, gaan GGD's in alle provincies boosterprikken aanbieden zonder dat mensen daar een afspraak voor nodig hebben. Volgens de woordvoerder van GGD GHOR Nederland wordt momenteel 15 procent van de boosterprikken gezet zonder dat daar een afspraak voor nodig was.

De XXL-vaccinatielocatie in het World Forum in Den Haag sluit binnenkort, vanwege de daling van het aantal prikafspraken. Of ook de andere XXL-priklocaties in het land zullen sluiten, is volgens de GGD-woordvoerder lastig te zeggen. De extra grote vaccinatiehallen zijn geopend om snel heel veel boosterprikken te kunnen zetten. "Het is logisch dat GGD's hun locatiebeleid aanpassen als we over de piek heen zijn." Hoe regio's dat aanpakken, kunnen ze zelf bepalen.