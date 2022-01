Ouders van kinderen die in Apeldoorn zwemles krijgen, hoeven van de gemeente niet langer een coronapas te tonen als ze hun kind in het zwembad willen helpen omkleden. De Gelderse gemeente heeft het besluit genomen na het inschakelen van een team juristen, laat ze woensdag aan NU.nl weten.

"Onze interpretatie is dat het controleren van de coronapassen van zwemouders tijdens de lockdown niet van toepassing is", licht een woordvoerder het besluit van de gemeente na de juridische check toe.

Apeldoorn verwacht de plicht om een QR-code te laten scannen weer in te voeren zodra de lockdown niet meer van kracht is. Volgens de gemeente verandert dan de zaak, omdat de zwembaden dan naast zwemles ook weer sportactiviteiten kunnen aanbieden.

Zwemlessen voor de diploma's A, B en C mogen tijdens de lockdown doorgaan, heeft het kabinet bepaald. Ouders moeten wel een coronatoegangsbewijs laten zien als ze hun kind in het zwembad willen helpen met omkleden.

Apeldoorn valt onder het groeiende aantal gemeenten dat de controle van coronapassen door zwembaden niet handhaaft. Maandag besloot de gemeente Groningen tegen de regel in te gaan. Barendrecht en Voorst deden hetzelfde.

Ministerie wil dat gemeenten blijven controleren op coronapas zwemouders

Het kabinet heeft het controleren van coronapassen van ouders van zwemmende kinderen verplicht gesteld. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil dat zwembaden de coronapas blijven controleren, liet het departement maandag aan NU.nl weten.

De controle van coronapassen is de verantwoordelijkheid van de zwemlocatie. Handhavers van gemeenten, zoals boa's, zien erop toe dat er daadwerkelijk wordt gecontroleerd. VWS heeft in gesprek met NU.nl benadrukt dat de handhaving een taak van de lokale overheden is. Het ministerie onderneemt daarom zelf geen actie.

Hilversumse zwemschool won rechtszaak over coronapas

Eind december won de Hilversumse zwemschool De Winter Sport een rechtszaak over het scannen van coronapassen van ouders. De rechter oordeelde dat zwemlessen onder onderwijs vallen en dat zwembaden geen binnensportlocaties zijn. De rechtbank liet wel meewegen dat De Winter Sport bijna uitsluitend zwemlessen aanbiedt en daardoor aantoonbaar geen sportlocatie is.

De drie Groningse zwembaden die de ouders niet meer naar hun coronapas vragen, bieden in tegenstelling tot De Winter Sport meer aan dan alleen zwemlessen. Zwembad Kardinge beschikt over een golfslagbad. Zwembad De Parrel in dezelfde stad bood voor de lockdown ook recreatief banenzwemmen aan.

Verbetering: In een eerdere versie van dit bericht stond dat de gemeente Barneveld ook niet meer handhaaft. Dat is onjuist: het gaat om de gemeente Barendrecht. Het bericht is daarom aangepast.