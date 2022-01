De politie heeft woensdagochtend een man aangehouden omdat hij geld zou hebben geboden voor de moord op arts Bernard Leenstra. Leenstra is een van de initiatiefnemers van Prullenbakvaccin.nl, een site die vraag en aanbod rond overgebleven coronavaccins aan elkaar koppelt. Volgens de arts werd hij bedreigd in een opmerking onder een YouTube-video.

Leenstra schreef woensdagochtend op Twitter dat hij gebeld werd door de recherche, die "een persoon van zijn bed gelicht" heeft. NU.nl heeft correspondentie ingezien die de aanhouding bevestigt.

Leenstra las de opmerking onder een YouTube-video. Daarin zou de reageerder geld hebben geboden voor de moord op de arts. "Mijn naam werd specifiek genoemd", zegt Leenstra tegen NU.nl. Hij zegt nu vooral opgelucht te zijn.

De politie Midden-Nederland laat weten dat woensdag een 21-jarige man uit Hoeksche Waard (Zuid-Holland) is aangehouden wegens online opruiing en online bedreiging. "We kunnen en mogen niets bevestigen in relatie tot personen", zegt een woordvoerder. Het onderzoek naar deze verdachte is vorig jaar al gestart en er is uitgebreid digitaal onderzoek gedaan. De politie kan ook niets zeggen over het doelwit van de bedreigingen.

Coronadeskundigen krijgen vaker te maken met bedreigingen

Het is niet de eerste coronagerelateerde bedreiging die bij de politie belandt. In juli deed koepelorganisatie GGD GHOR Nederland aangifte omdat haar medewerkers werden bedreigd door complotdenkers. Leden van de Telegram-groep De Bataafse Republiek deelden de namen van vaccinerende medewerkers met elkaar, met oproepen als "ruim deze moordenaars van de straat", "jagen maar" en "alles kan kapot".

Oud-minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge vertelde in Op1 dat hij dagelijks te maken had met incidenten zoals bedreigingen en mensen die hem thuis opzochten. Ook OMT-leden kampen met bedreigingen en bezoeken aan huis.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft steeds meer te maken met zaken waarin sprake is van opruiing of bedreigingen, vooral via sociale media. "Mensen reageren hun boosheid af op een toetsenbord zonder zich te realiseren wat ze ermee aanrichten", zei Gerrit van der Burg, de hoogste baas van het OM, eerder tegen NU.nl.

De gedachte dat de toename van het aantal beledigende dan wel opruiende of bedreigende berichten te wijten is aan de coronacrisis is een logische, maar Van der Burg weet niet of er een directe koppeling is. "Er is veel onvrede in de samenleving. Die was er altijd al, maar die is door de pandemie wel groter geworden."