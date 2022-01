Steeds boosterprikken herhalen is geen levensvatbare strategie, zeggen experts van gezondheidsorganisatie WHO. Zij geven de voorkeur aan de ontwikkeling van nieuwe vaccins die de overdracht van het coronavirus beter tegengaan.

Tot die nieuwe vaccins er zijn, moeten de huidige vaccins misschien zo worden aangepast dat ze effectiever zijn bij een besmetting met de omikronvariant, opperen de deskundigen.

Tot nu toe is de WHO afwachtend geweest met haar oordeel over het aanpassen van bestaande vaccins om de dominante omikronvariant tegen te gaan. Die is een stuk besmettelijker dan de deltavariant, hoewel de ziektesymptomen wel milder zijn.

De huidige coronavaccins lijken, ook nu de omikronvariant dominant is, nog altijd goed te werken tegen ernstige ziekteverschijnselen en sterfgevallen. Maar de WHO hoopt dat een nieuw vaccin beter in staat is om te voorkomen dat mensen het virus doorgeven.

Daarbij roepen de WHO-experts fabrikanten op vaccins te produceren die voor een "brede, sterke en langdurige immuunreactie zorgen, zodat het herhalen van boosterprikken minder noodzakelijk zal zijn".

De farmaceuten Pfizer en BioNTech denken hun aangepaste vaccin in maart klaar te kunnen hebben. Moderna mikt met zijn omikronvaccin op de herfst.

Momenteel wordt aan 331 potentiële vaccins gewerkt, aldus de WHO.