Amsterdam en de omliggende regio's vormen momenteel de grootste coronabrandhaard van Nederland, blijkt uit de wekelijkse cijfers van het RIVM. Limburg lijkt het ergste voorlopig achter de rug te hebben. Deze provincie was in december nog een van de grootste brandhaarden van Europa.

De hoofdstad was afgelopen week in zowel absolute als relatieve zin koploper wat betreft het aantal positieve tests. In Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland testten in de afgelopen week 22.322 mensen positief. Dat komt neer op 2.082 positieve tests per 100.000 inwoners, bijna twee keer zoveel als het landelijk gemiddelde (1.147).

Ook in de aangrenzende Noord-Hollandse veiligheidsregio's waren relatief veel coronameldingen te noteren. Zo ontving het RIVM vanuit Zaanstreek-Waterland 1.617 meldingen per 100.000 inwoners. In Kennemerland was sprake van 1.462 gevallen per 100.000 inwoners.

Met ruim 600 per 100.000 inwoners testten mensen in Limburg in de afgelopen week het minst vaak positief. Begin december, toen de provincie nog dé coronabrandhaard van Nederland was, ging het om ruim 2.600 gevallen per 100.000 inwoners.

In totaal werd het coronavirus afgelopen week in Nederland bij een recordaantal van 201.536 mensen vastgesteld. Dat is een stijging van maar liefst 77 procent ten opzichte van de voorgaande week. De ziekenhuiscijfers dalen nog altijd, maar wel minder hard.

Bekijk op de onderstaande kaart het aantal positieve tests per 100.000 inwoners van de afgelopen week. Het gaat om het aantal gevallen per veiligheidsregio.