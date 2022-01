De GGD's willen zodra ze daar genoeg personeel voor vrij kunnen maken weer meer de wijken ingaan om mensen te vaccineren tegen COVID-19. "Iedereen is zich ervan bewust dat we voor de laatste groep ongevaccineerden, twijfelaars en mensen die zich nog niet hebben laten boosteren, extra moeite moeten doen", laat GGD GHOR Nederland dinsdag weten.

De overkoepelende organisatie van de gezondheidsdiensten reageert daarmee op een oproep van twee Rotterdamse artsen. Internist Robin Peeters van het Erasmus MC en huisarts Shakib Sana signaleerden dinsdag dat inwoners van kwetsbare wijken veel minder vaak een boosterprik halen dan anderen.

Daardoor dreigt net als bij de eerste vaccinatieronde een "vaccinatiekloof", waarschuwen de artsen. Volgens hen is het belangrijk om zo snel mogelijk weer kleinschalige locaties te openen in wijken waar de vaccinatiegraad achterblijft.

Lokaal voorlichting geven, bijvoorbeeld op markten, en mensen de mogelijkheid geven om zich direct te laten vaccineren in de buurt, is in Rotterdam een beproefd concept. Peeters en Sana hopen samen met de lokale GGD hun werk in de wijken een vervolg te geven. In sommige kwetsbare wijken is nog geen 20 procent van de inwoners boven de 45 jaar voorzien van een boosterprik, zeggen ze. In rijkere wijken ligt dat percentage meer dan twee keer zo hoog.

Grootschalige boostercampagne heeft prioriteit

Momenteel zijn de gezondheidsdiensten "nog volop bezig met de grootschalige boostercampagne", laat GGD GHOR weten. Dat heeft "alle prioriteit vanwege de nieuwe omikronvariant", die zich razendsnel over het land verspreidt.

Als er capaciteit overblijft, willen de diensten weer meer maatwerk gaan leveren. "Per regio wordt gekeken hoe dat het best kan. Bijvoorbeeld met pop-uplocaties, samenwerking met huisartsen en het geven van voorlichting."

Op diverse plekken werken gezondheidsdiensten nu samen met andere organisaties, zoals gemeenten en bibliotheken, om de vaccinatiegraad op te krikken. Zo loopt in Den Haag een initiatief om ouderen met een Chinese achtergrond te helpen bij het maken van een afspraak voor een boosterprik. De GGD herinnert er verder nog eens aan dat mensen op steeds meer locaties zonder afspraak terechtkunnen voor de oppepprik.

GGD Rotterdam-Rijnmond komt later met een reactie op het pleidooi van de twee artsen.