De Nederlandse ziekenhuizen zijn deze week weer dichter in de buurt van hun maximale operatiecapaciteit gekomen, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dinsdag in de wekelijkse informatiekaart Druk op de zorg. Ook zeggen iets meer ziekenhuizen weer deels of volledig planbare zorg te leveren.

In december en de eerste week van januari waren nog tussen de 40 en 45 procent minder operatiekamers in gebruik dan normaal. Dat zogenoemde afschalingspercentage is deze week 35. De NZa vermoedt dat de daling van het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen heeft geleid tot de hogere bezetting van de operatiekamers.

Iets meer ziekenhuizen laten weten weer deels of volledig planbare zorg te leveren. Deze opschaling lijkt verband te houden met de afname van het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen. Of deze trend doorzet, is nog niet duidelijk.

Bijna alle ziekenhuizen zeggen planbare zorg zoals knie- en heupoperaties te hebben afgeschaald. Deze week geldt dat voor 68 van de 71 ziekenhuizen die deze vraag hebben beantwoord. Vorige week waren dat er 70. Van die 68 ziekenhuizen later er 28 weten helemaal geen planbare zorg meer te leveren. Vorige week waren dat er nog 38.

Druk op kritiek planbare zorg bijna onveranderd

Negentien ziekenhuizen zeggen niet alle kritiek planbare zorg binnen zes weken te kunnen leveren. Vorige week waren dat er twintig. Het gaat hier om zorg die wel binnen zes weken moet plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen.

De NZa heeft eind december bijzondere aandacht gevraagd voor deze zorg. Deze week bekijkt de zorgautoriteit of er aanvullende actie nodig is om de toegankelijkheid van deze zorg te verbeteren.

De druk op de ic's en in de klinieken is licht gedaald, maar nog steeds ernstig. Het ziekteverzuim op de intensivecareafdelingen is 9,3 procent en op de verpleegafdelingen 8,4 procent. Dat is vergelijkbaar met de afgelopen weken.