Het coronavirus is in de afgelopen week bij 201.536 mensen vastgesteld. Dat is een stijging van maar liefst 77 procent, blijkt dinsdag uit de weekcijfers van het RIVM. Nog niet eerder zag het instituut zo'n groot aantal gemelde besmettingen. Hoewel de ziekenhuiscijfers nog altijd afnemen, is die daling deze week weer verder afgevlakt.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over het coronavirus

Bijna 590.000 mensen gingen in de voorbije week naar de teststraten, 66 procent meer dan een week eerder. Van hen testte 34,2 procent positief op het virus: niet eerder was dat percentage zo hoog.

Dat resulteerde vorige week ook meermaals in een recordaantal positieve tests op één dag. Het record werd op 7 januari gemeld, toen er bijna 35.000 meldingen over positieve tests binnenkwamen. Dat kwam deels door een storing een dag eerder.

Een week eerder lag het aantal positieve tests ook al 34 procent hoger. De stijgende coronacijfers lagen al in de lijn der verwachting door de besmettelijkere omikronvariant. Daardoor stijgt het aantal herinfecties ook flink. Waar van de zomer tot half december gemiddeld 3 procent van de vastgestelde besmettingen een herinfectie betrof, is dat op dit moment zo'n 13 procent.

Net als vorige week werden ook nu de meeste besmettingen vastgesteld bij twintigers. Bijna een derde van alle positieve tests werd vastgesteld bij mensen in de leeftijd van 20 tot en met 29 jaar. Het aantal meldingen per 100.000 inwoners uit deze leeftijdsgroep is verdrievoudigd ten opzichte van een week eerder. Ook tieners testten relatief vaak positief: bijna 13 procent van alle vastgestelde besmettingen vond plaats in deze leeftijdscategorie.

Nog geen stijging in ziekenhuizen

Die stijging is nog niet terug te zien in de ziekenhuizen, maar de afname daar is wel verder afgevlakt. Vorige week belandden in totaal 873 coronapatiënten in het ziekenhuis, een daling van 11 procent ten opzichte van een week eerder. 143 coronapatiënten werden zo ziek dat ze op de intensive care moesten worden opgenomen. Dat is een daling van bijna 13 procent. Een week eerder waren die dalingen nog respectievelijk 14 en 16 procent.

Het RIVM verwacht de komende weken te zien wat het effect van het grote aantal positieve tests op de ziekenhuisopnames is.

Minder sterfgevallen, reproductiegetal gestegen

Ook het aantal coronagerelateerde sterfgevallen dat is doorgegeven aan het RIVM daalde. Vorige week kreeg het instituut 116 meldingen over sterfgevallen door. Een week eerder waren dat er 189.

Het reproductiegetal lag vorige week voor het eerst sinds 17 november weer net boven de 1. Die waarde steeg in de voorbij week verder door naar 1,26. Dat betekent dat 100 besmette mensen gemiddeld 126 anderen besmetten en dat het virus zich aan het verspreiden is.

Het RIVM meldt altijd de R-waarde van twee weken eerder, zodat een betrouwbare waarde kan worden geschat. De waarde van 1,26 is van 27 december.