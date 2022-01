Inwoners van kwetsbare wijken halen veel minder vaak een boosterprik, signaleren internist Robin Peeters van het Erasmus MC en de Rotterdamse huisarts Shakib Sana. Ze pleiten ervoor om zo snel mogelijk weer kleinschalige inlooplocaties te openen in wijken waar de vaccinatiegraad achterblijft.

"We willen de grootschalige locaties zeker niet opheffen, maar ik denk wel dat we op het punt zijn gekomen om een deel van het personeel te verplaatsen. Het liefst gaan we zo snel mogelijk terug de wijk in. En niet pas over een paar weken", zegt Peeters.

Net zoals bij de eerste coronavaccinaties zien Sana en Peeters in hun stad een "vaccinatiekloof" ontstaan. "We zien dat in welvarende wijken als Kralingen en Hillegersberg bijna 50 procent van de inwoners boven de 45 jaar een booster heeft gehaald. In kwetsbare wijken blijft dat ver achter, in sommige wijken ligt het onder de 20 procent."

Sana en Peeters gingen tijdens de eerste vaccinatiecampagne met collega's de wijk in om mensen op markten en andere openbare plekken voorlichting te geven over coronavaccins. Zo wisten ze heel wat twijfelaars over te halen. Wie zich na het gesprek met de medici alsnog besloot te laten prikken, kon direct terecht bij kleinschalige locaties die de GGD daartoe had ingericht.

"Juist in deze wijken wonen veel mensen met een kwetsbare gezondheid, die een verhoogd risico hebben om door COVID-19 ernstig ziek te worden en daaraan te overlijden", waarschuwen de huisarts en de internist. "Het is daarom verstandig om kleinere inlooplocaties in kwetsbare wijken te openen. We willen het succes van de eerste vaccinatiecampagne herhalen."