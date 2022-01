Op nog een aantal extra plekken in het land kunnen mensen terecht voor een boosterprik zonder dat ze daar een afspraak voor hoeven te maken. Vanaf dinsdag kunnen mensen in het Brabantse Helmond, het Groningse Appingedam en in het Overijsselse Deventer en Hardenberg binnenlopen voor een oppepprik. Dat kan vanaf die dag ook op een van de twee vaccinatielocaties in Zwolle.

Vanaf woensdag zijn boostervaccinaties zonder afspraak ook mogelijk in Assen en Emmen (Drenthe), Purmerend (Zaanstreek-Waterland) en Scheemda (Groningen).

Sinds maandag konden mensen in de Zeeuwse plaatsen Goes, Middelburg, Vlissingen en Zierikzee en in Duiven (Gelderland) al ongepland een oppepprik halen. In de RAI in Amsterdam kunnen mensen van zestig jaar en ouder sinds maandag zonder afspraak langskomen voor een boosterprik. In Maastricht, Venray, Drachten en Leeuwarden worden sinds afgelopen week al boosterprikken gezet zonder afspraak.

GGD's kunnen boosterprikken zonder afspraak aanbieden als ze daar capaciteit voor hebben. Zodra ze méér prikkers hebben dan dat er afspraken gepland staan, hebben ze ruimte over voor het aanbieden van zogenoemde 'vrije inloop'.

Andere regio's zitten nog vol met afspraken

In de regio Haaglanden zitten alle priklocaties voor deze week nog vol met afspraken voor de boostervaccinatie, laat een woordvoerder weten. Volgens haar ligt het wel "in de lijn der verwachting" dat het aantal prikafspraken gaat teruglopen en dat er dus ruimte komt voor vrije inloop.

Ook in de regio's Utrecht, Noord- en Oost-Gelderland en Rotterdam-Rijnmond kunnen mensen voorlopig alleen met een afspraak terecht. "Aangezien wij deze week heel veel afspraken hebben staan, gaan wij op dit moment nog niet onze locaties openen voor vrije inloop van de booster", aldus een woordvoerder van GGD Utrecht.

"Zodra er ruimte voor is, bekijken we waar de mogelijkheid is om zonder afspraak de boosterprik te halen", meldt een collega van GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Animo voor boosterprik niet zo hoog als kabinet wil

Koepelorganisatie GGD GHOR kondigde eerder aan dat mensen vanaf deze week op meer plekken in het land terechtkunnen voor een boosterprik zonder afspraak. "Op vrijwel alle locaties is de vaccinatiecapaciteit en de priksnelheid de afgelopen tijd namelijk zo snel vergroot dat er nu plekken beschikbaar komen", zo meldde de organisatie toen.

Oud-minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge zei vorige week dat het animo voor de boosterprik niet zo hoog is als hij wil. Hij meldde toen dat nog maar in "een enkele leeftijdsgroep" een opkomst van 80 procent wordt gehaald.