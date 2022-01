Niet: Er zijn ook medische mondkapjes van het type I (ze zijn vaak blauw, maar ze zijn er ook in andere kleuren) in omloop. Deze zijn wat het OMT betreft niet goed genoeg meer. Let bij het kopen goed op dat er type II, II-R of FFP2 en niet type I of FFP1 op de verpakking staat.

