Als het aan het OMT ligt, zijn straks alleen medische mondkapjes nog toegestaan. Neemt het kabinet dit advies over, dan kunnen de katoenen mondkapjes en zelfgemaakte mondkapjes de prullenbak in. Bekijk in dit overzicht welke mondneusmaskers we, wat het OMT betreft, zouden moeten dragen.

Wel: Chirurgische mondkapje zijn goed, mits ze van het type II zijn. Zorgverleners dragen deze kapjes ook. De maskers sluiten echter niet strak aan op het gezicht, waardoor virussen via de zijkant alsnog binnen kunnen dringen. Wel: Chirurgische mondkapje zijn goed, mits ze van het type II zijn. Zorgverleners dragen deze kapjes ook. De maskers sluiten echter niet strak aan op het gezicht, waardoor virussen via de zijkant alsnog binnen kunnen dringen. Foto: ANP

Niet: Maar er zijn ook medische mondkapjes (ze zijn vaak blauw, maar ze zijn er ook in andere kleuren) in omloop die van het type 1 zijn. Deze zijn wat het OMT betreft niet goed genoeg meer. Let bij het kopen goed op dat er type II, II-R of FFP2 en niet FFP1 op de verpakking staat. Niet: Maar er zijn ook medische mondkapjes (ze zijn vaak blauw, maar ze zijn er ook in andere kleuren) in omloop die van het type 1 zijn. Deze zijn wat het OMT betreft niet goed genoeg meer. Let bij het kopen goed op dat er type II, II-R of FFP2 en niet FFP1 op de verpakking staat. Foto: Getty Images

Wel: Sowieso goed zijn de mondneusmaskers die van het type FFP2 zijn. De FFP-klasse geeft aan hoe goed het masker filtert. Dit masker sluit beter aan op het gezicht en houdt 94 procent van de deeltjes tegen. Wel: Sowieso goed zijn de mondneusmaskers die van het type FFP2 zijn. De FFP-klasse geeft aan hoe goed het masker filtert. Dit masker sluit beter aan op het gezicht en houdt 94 procent van de deeltjes tegen. Foto: ANP

Wel: Mondneusmaskers van het type FFP3 zijn ook toegestaan en beschermen nog net ietsje beter (99 procent) dan de FFP2-maskers. Dit specifieke exemplaar heeft ook een ademventiel. Wel: Mondneusmaskers van het type FFP3 zijn ook toegestaan en beschermen nog net ietsje beter (99 procent) dan de FFP2-maskers. Dit specifieke exemplaar heeft ook een ademventiel. Foto: Getty Images

Wel: Belangrijk is dat de maskers een CE-keurmerk hebben. Dat betekent dat het product voldoet aan de eisen van de EU. Wel: Belangrijk is dat de maskers een CE-keurmerk hebben. Dat betekent dat het product voldoet aan de eisen van de EU. Foto: Getty Images

Niet: Deze FFP1-stofmaskers zien er misschien robuust uit, maar houden slechts 80 procent van de deeltjes tegen. Het OMT keurt deze maskers daarom niet goed. Niet: Deze FFP1-stofmaskers zien er misschien robuust uit, maar houden slechts 80 procent van de deeltjes tegen. Het OMT keurt deze maskers daarom niet goed. Foto: EPA