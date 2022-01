Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert het demissionaire kabinet om de mondkapjesplicht uit te breiden. Het belangrijkste adviesorgaan denkt daarbij aan sportevenementen en demonstraties, maar ook aan drukke winkelstraten en markten. Daarnaast zouden mensen die binnen een zitplaats hebben voortaan ook een mondmasker moeten dragen.

Als het kabinet het advies overneemt, dan is er sprake van een heuse beleidswijziging. Mondkapjes moesten tot dusver vrijwel alleen binnen gedragen worden, zoals in bijvoorbeeld supermarkten, winkels en bibliotheken.

Het OMT wil daarnaast dat mensen binnen voortaan de mondkapjes blijven dragen als zij gaan zitten. Er zouden alleen nog uitzonderingen zijn wanneer mensen iets eten of drinken.

Daarnaast pleit het OMT ervoor om in het hoger onderwijs mondkapjes verplicht te maken bij grotere groepen. Op kantoor zouden werknemers ook standaard mondmaskers moeten gaan dragen, tenzij er sprake is van "een beperkte en vaste bezetting, in combinatie met goede ventilatie", aldus de experts. In binnensportruimtes mag het mondmasker alleen nog worden afgezet als mensen daadwerkelijk sporten.

Geen zelfgemaakte mondkapjes meer

Ten slotte adviseert het OMT om alleen medische mondkapjes op te doen. Als het kabinet dat advies overneemt, voldoen zelfgemaakte mondkapjes niet meer. Belangrijk is wel dat het gaat om chirurgische mondneusmaskers (minimaal type II) die een CE-keurmerk hebben.

Volgens het OMT houden de chirurgische mondkapjes de uitstoot van meer virusdeeltjes tegen en beschermen deze de drager ook beter tegen virusdeeltjes van buitenaf.

Het OMT kwam afgelopen vrijdag bijeen om over de coronasituatie in Nederland te praten. Een nieuw kabinet - dat vandaag wordt ingezworen - beslist deze week welke acties ondernomen moeten worden. De grootste vraag daarbij is of de huidige lockdown op de geplande datum van 14 januari ten einde kan komen.