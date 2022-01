Iedereen van achttien jaar en ouder kan inmiddels een afspraak voor een boosterprik maken. Deze prik moet de afweer tegen COVID-19 oppeppen en verlengen. Vorige week vroegen we op ons reactieplatform NUjij wat onze lezers nog wilden weten over de boosterprik. Dit zijn de antwoorden op de beste en meest gestelde vragen.

Wat is een boosterprik?

Een boosterprik is een extra vaccinatie tegen COVID-19. Bijna 84 procent van de Nederlanders van twaalf jaar en ouder heeft al twee prikken (of één in het geval van Janssen) gehaald en is volledig gevaccineerd. De boosterprik komt boven op die eerdere vaccinaties en versterkt de werking daarvan.

De extra prik wordt gezet met het vaccin van Pfizer/BioNTech of Moderna. Ook mensen die eerder een vaccinatie met AstraZeneca of Janssen hebben gekregen, krijgen straks een prik met Pfizer of Moderna.

Wat is de meerwaarde van een boosterprik?

De bescherming tegen een coronabesmetting neemt na een tijdje af, vooral als er nieuwe virusvarianten bij komen en dat is nu met de omikronvariant het geval. Uit onderzoek blijkt dat de eerste twee vaccinaties minder goed beschermen tegen een infectie met deze variant. Door een boosterprik gaan je antistoffen weer flink omhoog en ben je beter beschermd tegen deze variant.

Kan het kwaad om met een ander vaccin dan bij de eerste en tweede prik geboosterd te worden?

Volgens het RIVM leidt het 'mengen' van vaccins niet tot problemen. De vaccins werken op vergelijkbare wijze en kunnen elkaars werkzaamheden niet teniet doen.

132 Halen we straks elk jaar een boosterprik?

Kun je de boosterprik eerder dan drie maanden na de laatste vaccinatie of coronabesmetting halen?

Nee, het is echt pas mogelijk om minimaal drie maanden na de laatste vaccinatie of coronabesmetting een boosterprik te krijgen.

Stel dat ik op dit moment nog geen boosterprik wil, tot wanneer ben ik in de mogelijkheid de prik alsnog te nemen?

In principe is er geen einddatum om een boosterprik te laten zetten. Wel gaan er vanaf 1 februari in heel Europa (en ook in Nederland) strengere regels gelden voor de coronatoegangsbewijzen. Na die datum heb je uiterlijk negen maanden na je laatste prik om op basis van je vaccinatiestatus een QR-code te behouden.

Is een derde vaccinatie voldoende om het vaccinatiebewijs te behouden?

Bij een deel van de mensen is een derde vaccinatie nodig om beter beschermd te zijn tegen COVID-19. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die een ernstige afweerstoornis hebben. De derde prik is dus niet hetzelfde als de boosterprik. Na een derde prik heb je dus alsnog een boostervaccinatie nodig om het bewijs te behouden. Een boosterprik kun je drie maanden na de derde prik halen.

Zo voeg je een boosterregistratie toe aan CoronaCheck Open de CoronaCheck-app

Kies rechtsboven in de app voor het plusje

Tik op 'Vaccinatiebewijs'

Log in met DigiD

Kies 'Maak bewijs'

Mensen moeten na de prik een kwartier wachten. Na vaccinatie zouden mensen last kunnen krijgen van een zeer zeldzame ernstige allergische reactie. Als dit gebeurt, kan dit gevaarlijk zijn.

Wat is de optimale tijd tussen de tweede vaccinatie en de boosterprik?

Dat is nooit precies onderzocht. Wel blijkt uit meerdere onderzoeken dat de concentratie antistoffen in het bloed gemiddeld na zes maanden na de laatste prik beginnen af te nemen. In eerste instantie adviseerde de Gezondheidsraad dan ook om de boosterprik een half jaar na de laatste vaccinatie of coronabesmetting te nemen.

De omikronvariant heeft echter roet in het eten gegooid. De standaardcoronavaccinatie en een eerdere infectie beschermen minder goed tegen deze mutatie. De boosterprik zorgt ervoor dat de antistoffen weer flink omhooggaan. Zodoende ben je na de boosterprik beter beschermt tegen de omikronvariant.

Waarom mag ik niet kiezen welk vaccin ik krijg voor de boosterprik?

In Nederland worden alleen de vaccins van Pfizer en Moderna nog gebruikt voor vaccinaties en dus ook voor de boosterprik. Dat komt mede omdat van die vaccins de bescherming het beste onderzocht is. De kans op bijwerkingen bij Pfzier en Moderna is daarnaast het kleinst, hoewel die bij andere vaccins ook heel klein zijn. Het RIVM zegt dat het niet uitmaakt of je een vaccin van Moderna of Pfizer neemt.

Zijn de bestanddelen van de boosterprik hetzelfde als van de originele vaccins?

Ja. De boosterprikken worden gegeven met de mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna en zijn inhoudelijk gelijk aan de originele vaccins. De boosterprik van Moderna bestaat overigens uit een halve dosis, omdat uit onderzoek gebleken is dat dit genoeg is om het immuunsysteem weer aan het werk te zetten. Bij Pfizer is alleen onderzoek gedaan met dezelfde dosis. Deze dosis is goedgekeurd om te gebruiken bij de boostercampagne.

Soms weet je niet of je het coronavirus gehad hebt. Is het schadelijk om binnen drie maanden na de besmetting een boosterprik te nemen?

Niets wijst erop dat het schadelijk is om binnen drie maanden na een (onontdekte) besmetting geboosterd te worden. Mensen die korter dan drie maanden geleden hersteld zijn van een besmetting, zijn als gevolg daarvan nog voldoende beschermd.

Door de drie maanden aan te houden, is er in de tussentijd meer tijd om mensen te vaccineren die geen besmetting hebben doorgemaakt en dus minder bescherming hebben.

Komt het boostervaccin ook beschikbaar voor mensen onder de achttien jaar en zo ja, wanneer?

Op dit moment is het voor mensen onder de achttien jaar nog niet mogelijk om een boosterprik te nemen. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) heeft de Gezondheidsraad wel om advies gevraagd over het nut en de noodzaak van een boosterprik voor jongeren van twaalf tot en met zeventien jaar. Volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt dit advies op korte termijn verwacht.

95 Hoe een coronavaccin wordt aangepast aan een nieuwe variant

Wordt er gewerkt aan een boostervaccin dat is afgestemd op de omikronvariant en zo ja, wanneer wordt deze verwacht?

Meerdere vaccinmakers werken momenteel aan een coronavaccin dat specifiek gericht is tegen de omikronvariant van het virus. Het farmaceutische bedrijf Pfizer denkt dit vaccin in maart af te hebben.

Kunnen we niet beter wachten op het omikron-vaccin in plaats van te boosteren met de huidige vaccins?

Of een 'omikronvaccin' ook echt nodig zal zijn, moet nog blijken. Uit onderzoek blijkt namelijk dat drie prikken met de huidige vaccins ook goed beschermen tegen de mutant.

Wanneer komen de coronavaccins van Novavax en Valneva op de markt?

De Gezondheidsraad adviseerde het demissionaire kabinet eind december om het in Europa goedgekeurde Novavax-coronavaccin beschikbaar te stellen voor volwassenen die bezwaren hebben tegen de zogeheten mRNA-vaccins, die nu standaard worden gebruikt. Het kabinet moet hier nog over beslissen.

Het coronavaccin van Valneva laat nog even op zich wachten. De fabrikant is nog één stap verwijderd van goedkeuring door het Europese geneesmiddelenbureau (EMA).