Het aantal patiënten met een coronabesmetting dat verzorgd wordt op de intensive care, is gedaald tot onder de vierhonderd. Momenteel liggen er 397 coronapatiënten op de ic-afdelingen van Nederlandse ziekenhuizen, blijkt zondag uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding.

Er zijn zondag acht ic-plekken minder bezet door coronapatiënten dan een dag eerder. Dat past in het beeld van de afgelopen weken.

Het is de eerste keer sinds 16 november dat er minder dan vierhonderd coronapatiënten op de ic liggen. Sinds de piek van 642 ic-patiënten op 12 december is de bezetting scherp gedaald.

Naast de 397 bezette ic-plekken liggen er zondag nog 1.073 mensen vanwege een coronabesmetting op de verpleegafdelingen van ziekenhuizen. Ook dat is opnieuw een daling ten opzichte van de dag ervoor.

Op de ic's werden dertien nieuwe coronapatiënten opgenomen, waar dat er zaterdag zestien waren. Op de verpleegafdelingen werden 107 nieuwe patiënten met COVID-19 opgenomen, tegenover 149 zaterdag. Doordat meer mensen de afdelingen verlieten dan er binnenkwamen, daalde de bezetting.

Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis (ic en non-ic)

Stijging aantal besmettingen nog niet te zien in ziekenhuiscijfers

Het aantal positieve tests neemt sinds vorige week flink toe. Of dat zorgt voor een nieuwe golf ziekenhuisopnames is nog afwachten. Het duurt meestal ongeveer twee weken voor een toename van het aantal besmettingen terug te zien is in de ziekenhuiscijfers.

De omikronvariant van het virus, die nu de meeste besmettingen in Nederland veroorzaakt, lijkt volgens sommige studies minder ziekmakend.