In Oostenrijk is ophef ontstaan over een foto van de Oostenrijkse bondskanselier Karl Nehammer met vrienden in een skihut, terwijl een week later bij hem sprake was van een coronabesmetting.

Op de foto staat Nehammer samen met acht skivrienden, dicht op elkaar en zonder mondkapjes. De foto is op 29 december genomen in een skihut in Katschberg in de deelstaat Karinthië en is via sociale media verspreid.

Het verband tussen de besmetting en het gemoedelijk samenzijn wordt zowel door Nehammer zelf als door een regeringswoordvoerder met kracht tegengesproken. Zo voldeden zijn skivrienden aan de 2G-regel en waren zij getest en gevaccineerd.

De regeringsleider zei zaterdag tegen radiozender ÖRF dat de infectie zich afgelopen week openbaarde en dat hij er geen last van heeft, mede dankzij een herhalingsvaccinatie.

Kanselier zegt niet op vakantie besmet te zijn

Volgens een verklaring is Nehammer woensdag nog negatief getest, maar bleek een dag later dat een lid van zijn beveiligingsteam positief was getest. Vrijdag bleek dat de bondskanselier door hem was aangestoken.

"De infectie trad op nadat hij was teruggekomen van vakantie", aldus regeringswoordvoerder Daniel Kosak op Twitter.

Desondanks maken critici van de op 1 februari geplande vaccinatieplicht in Oostenrijk gebruik van de ontstane ophef. De regering van ÖVP en de Groenen houdt echter vast aan die voorgenomen verplichting, benadrukt Nehammer.

Tienduizenden mensen de straat op in Wenen

In Wenen gingen zaterdag opnieuw tienduizenden mensen de straat op uit protest tegen de coronamaatregelen. Volgens de politie namen circa 40.000 mensen deel aan de protestmars, die over het algemeen vreedzaam verliep. Wel poogde een enkeling door het politiekordon te breken, wat tot enkele aanhoudingen leidde.

Er werden duizend politiemensen ingezet om de demonstranten te begeleiden bij hun protest tegen de voorgenomen vaccinatieplicht.