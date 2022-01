In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 162.716 positieve coronatests. Dat komt neer op gemiddeld 23.245 nieuwe besmettingen per dag. Dat is het hoogste gemiddelde ooit in Nederland.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over het coronavirus.

Het oude record werd op 28 november vorig jaar gevestigd. Toen waren er in zeven dagen tijd 157.218 positieve tests geregistreerd, gemiddeld 22.460 per dag.

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 28.003 positieve uitslagen van coronatests geregistreerd. Dat is het op een na grootste aantal ooit.

Alleen vrijdag werden er meer positieve tests gemeld, bijna 35.000. Dat kwam echter deels door nameldingen van een storing bij het RIVM op donderdag.

Ondanks het besmettingsrecord blijven de ziekenhuiscijfers nog altijd dalen. Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen daalde zaterdag tot onder de 1.500 (1.481), terwijl het aantal ic-patiënten zakte naar 405.

De op dit moment dominante omikronvariant van het coronavirus is besmettelijker, maar leidt ook tot minder ernstige ziekteverschijnselen. De ziekenhuiscijfers lopen tot nu toe wel altijd achter bij de besmettingscijfers, omdat tussen besmetting en eventuele ziekenhuisopname meestal een paar dagen zitten.