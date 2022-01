Ouders van kinderen die in de stad Groningen zwemles krijgen, hoeven niet langer een coronapas te tonen wanneer ze hun kind brengen en halen. Een woordvoerder van burgemeester Koen Schuiling bevestigt maandag aan NU.nl dat de gemeente hier ondanks de geldende coronamaatregelen niet meer op zal handhaven.

Minstens drie Groningse zwembaden vragen zwemouders vanwege dit besluit niet langer om een QR-code voordat ze het zwembad binnengaan om hun kinderen om te kleden.

Alle drie de baden zijn eigendom van Sport050, het sportloket van de gemeente Groningen. Het sportloket verwijst sinds maandag op de website naar het besluit van de gemeente om zwemouders niet langer meer te vragen om een QR-code te tonen.

Eind december oordeelde de rechtbank Midden-Nederland dat zwemschool De Winter Sport in het Hilversumse zwembad 't Gooische Bad geen QR-codes van zwemouders hoeft te scannen. De rechter oordeelde dat zwemlessen onder onderwijs vallen en dat zwembaden geen binnensportlocaties zijn. Bovendien biedt De Winter Sport bijna uitsluitend zwemles aan en is het daarom volgens de rechtbank geen sportlocatie.

Volgens het coronabeleid van het (toen demissionaire) kabinet valt zwemles wel onder binnensporten. Voor binnensport is een coronatoegangsbewijs verplicht voor personen ouder dan achttien jaar.

Ministerie VWS wil vasthouden aan controle coronapas zwemouders

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil dat zwembaden blijven controleren op de coronapas omdat ons land te maken heeft met veel besmettingen door de besmettelijke omikronvariant van het coronavirus.

"Zwemles is een van de weinige dingen die door kan gaan, aangezien zwemles zeer belangrijk is voor kinderen", laat een woordvoerder aan NU.nl weten. "Onder andere dankzij de coronatoegangspas, die enkel voor ouders verplicht is, kan dit op een veilige manier."

Het Hilversumse zwembad De Lieberg besloot kort na de rechterlijke uitspraak over De Winter Sport om ook te stoppen met de controle op coronapassen. De gemeente Barendrecht informeerde eind december twee zwembaden die bijna uitsluitend zwemles geven aan kinderen voor de ABC-diploma's dat ze niet langer hoeven te controleren op de coronapas.

De controle op coronapassen is de verantwoordelijkheid van de locatie. Handhavers van gemeenten, bijvoorbeeld boa's, zien erop toe dat er daadwerkelijk wordt gecontroleerd.