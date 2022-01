Het is binnenkort in alle provincies mogelijk om zonder afspraak een GGD-locatie binnen te lopen om een boosterprik tegen COVID-19 te krijgen. Hieronder een overzicht van waar je per provincie een prik kunt halen.

Friesland: Drachten, Leeuwarden, Heerenveen, Sneek, Dokkum.



Flevoland: Almere, Dronten, Lelystad, Emmeloord, Zeewolde.

Groningen: Appingedam, Scheemda.

Overijssel: Deventer, Hardenberg, Zwolle (Meeuwenlaan).

Gelderland: Duiven, Apeldoorn, Doetinchem, Zutphen.

Drenthe: Assen, Emmen.

Noord-Brabant: Helmond.

Zeeland: Vlissingen, Middelburg, Goes, Zierikzee.

Limburg: Maastricht (MECC), Venray, Venlo.

Noord-Holland: Purmerend. Zestigplussers: Amsterdam (RAI).

Utrecht: Utrecht (Jaarbeurs).

Hier kun je vanaf donderdag (of later) terecht

Vanaf donderdag is het ook mogelijk om zonder prikafspraak een booster te halen in het Limburgse Weert. Die dag geldt hetzelfde voor alle GGD-locaties in Utrecht, met uitzondering van de Rijtuigenloods in Amersfoort.

De vaccinatielocaties Harderwijk (Gelderland) en Bergambacht (Zuid-Holland) staan vrije inloop vanaf vrijdag toe. De regio Haaglanden stelt vanaf maandag alle vaccinatielocaties open voor boosteren zonder afspraak.

Goed om te weten

Wie op de vrije inloop langskomt en ergens anders al een afspraak had staan, hoeft die niet te annuleren. Deze mensen kunnen bij de boosterprik zeggen dat ze al een afspraak hadden. De GGD zorgt er dan voor dat die uit de systemen wordt gehaald.

