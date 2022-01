Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend kreeg het RIVM in totaal 34.954 meldingen over positieve coronatests. Dat is opnieuw een recordaantal. De storing van donderdag heeft er wel voor gezorgd dat het aantal positieve tests hoger is uitgevallen.

Door de storing was het aantal meldingen van donderdag niet compleet. Die dag werd een recordaantal van 24.700 positieve tests gemeld, maar dat aantal was waarschijnlijk groter. Die meldingen zijn vrijdag alsnog meegenomen. Het is niet bekend om hoeveel nameldingen het precies gaat.

Het is de derde dag op rij dat een recordaantal positieve tests wordt gemeld.

De afgelopen zeven dagen testten in totaal 150.409 mensen positief op het coronavirus. Dat komt neer op een gemiddelde van 21.487 per dag. Het aantal positieve tests van vrijdag ligt dus ver boven dat gemiddelde.

Het aantal positieve coronatests nam vorige week ook al fors toe. De stijgende cijfers hebben te maken met de omikronvariant van het coronavirus. Deze variant kan zich makkelijker verspreiden dan eerdere virusvarianten. Daarom werd ook verwacht dat het aantal positieve tests zou stijgen.

Nog geen stijging ziekenhuisopnames en sterfgevallen

In de Nederlandse ziekenhuizen namen de coronacijfers vrijdag nog af. Het aantal coronapatiënten daalde met 25 naar 1.516, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 409 van hen lagen op de intensive care en 1.107 op de verpleegafdelingen. De LCPS ziet de daling wel afvlakken en verwacht dat de ziekenhuiscijfers halverwege januari weer gaan stijgen.

Het aantal sterfgevallen stijgt nog niet. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat 24 mensen aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. Voor een vrijdag is dat het laagste aantal sinds 5 november.

In de afgelopen week zijn 141 sterfgevallen gemeld, gemiddeld zo'n twintig per dag. Ook dat is het laagste niveau sinds 5 november.