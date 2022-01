Kinderen van vijf tot en met elf jaar krijgen tussen 18 en 22 januari een uitnodiging om zich te laten vaccineren tegen COVID-19. Het prikken begint de week erna, meldt het RIVM vrijdag.

Ouders krijgen een brief waarin staat dat ze telefonisch een afspraak kunnen maken voor hun kind. Kinderen uit hetzelfde gezin kunnen tegelijk een vaccin krijgen als daar ruimte voor is en ouders dat graag willen. Kinderen mogen alleen onder begeleiding van hun ouders of verzorgers een prik halen.

In totaal komen bijna 1,3 miljoen kinderen in aanmerking voor de coronaprikken. Zij krijgen een kinderdosis van het coronavaccin van Pfizer en BioNTech.

Op de vaccinatielocaties worden aparte kinderstraten ingericht. "Vaccineerders nemen extra tijd voor de kinderen, bieden extra zorg. Hun ouders zijn erbij, dat moet allemaal op een rustige manier", laat de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland weten.

Het is aan GGD-regio's zelf om te bepalen of de kinderen op elke prikplek terechtkunnen of dat er aparte locaties voor worden aangewezen.

Nemen van prik is geheel vrijwillig

Het demissionaire kabinet kondigde de mogelijkheid om jonge kinderen te laten vaccineren op 10 december aan. Het prikken gebeurt op advies van de Gezondheidsraad.

De prik is geheel vrijwillig. In het coronabeleid zijn geen consequenties verbonden aan de vaccinatiestatus van kinderen. Zo hoeven kinderen onder de twaalf ook straks geen QR-code te laten zien als ze bijvoorbeeld naar een theatervoorstelling of restaurant gaan.

Voor kinderen van vijf tot en met elf jaar met een verhoogd medisch risico was het al mogelijk om een coronaprik te halen. Ook kinderen vanaf twaalf jaar konden al geprikt worden.

Bij kwetsbare kinderen zitten er vier weken tussen de eerste en tweede prik. Bij niet-kwetsbare kinderen wordt de tweede prik na acht weken gegeven.