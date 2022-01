Op dit moment overlijden in Nederland meer mensen dan gebruikelijk. Daardoor is het in het hele land drukker in de uitvaartbranche, zeggen de Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC) en uitvaartorganisatie DELA in gesprek met NU.nl.

Hoewel het aantal sterfgevallen voor de vierde week op rij is gedaald, overlijden nog altijd meer mensen dan gebruikelijk. Dat bleek vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vorig jaar werd in veel weken oversterfte geregistreerd.

Over de precieze oorzaak van de recente oversterfte is nog geen uitsluitsel. Eerder zorgde het coronavirus voor meer sterfte, maar van de recent gemelde sterfgevallen is de oorzaak van overlijden nog niet bekend. Op een later moment zal blijken welke invloed corona heeft gehad.

De al langer durende oversterfte heeft gevolgen voor de uitvaartbranche. Bij DELA, de grootste uitvaartorganisatie van het land, ligt het aantal gemelde sterfgevallen zo'n 20 procent hoger dan gebruikelijk. Bij de organisatie komen normaal gesproken zeventig tot tachtig meldingen per dag binnen. In november en december lag dat heel lang boven de honderd. Nu zijn het er rond de negentig, zegt een woordvoerder van DELA.

Hoewel het in het hele land drukker is, springt Limburg eruit. Daar is de oversterfte relatief hoog en daardoor is het erg druk in de uitvaartcentra, ziet ook de LVC.

115 Extra sterfgevallen worden opgevangen in deze koelcontainers

Corona heeft ook invloed op beschikbaarheid van personeel

De problemen doen zich bij de LVC vooral voor in het voortraject van zo'n uitvaart, bijvoorbeeld in de verzorging van de overledenen en het vervoer. Personele bezetting speelt daarbij een grote rol.

In de uitvaartbranche komen de werknemers vaak in contact met mensen en zorgen quarantaines en coronabesmettingen voor uitval. Dat leidt vooral bij kleinere organisaties tot problemen.

Volgens de DELA-woordvoerder is het in de algehele branche druk. "We zien het ook bij collega's die het vervoer van overledenen doen. Die rijden meer ritten op een dag, bijvoorbeeld omdat overledenen in grote piekperiodes naar een koelgelegenheid verderop moeten worden gebracht. Dat brengt weer extra ritten met zich mee."

Uitvaart niet altijd binnen zes werkdagen

Branchevereniging LVC ziet dat veel crematoria hun openingstijden hebben verruimd. "We boeken nu meer diensten en crematies op een dag", zegt de woordvoerder. Bij de crematoria die bij de vereniging zijn aangesloten lukt dat nog wel binnen de verplichte zes werkdagen.

Maar op sommige plekken is het zo druk dat dit niet altijd lukt. Bijvoorbeeld in Gelderland, waar sommige nabestaanden zelfs elf dagen moesten wachten, schreef Omroep Gelderland vrijdag.

Opvallend is dat DELA in een van de drie gevallen ziet dat de uitvaarten níét binnen de wettelijke termijn van zes werkdagen plaatsvinden. Dat komt volgens de woordvoerder niet zozeer door de drukte. "We zien nabestaanden in quarantaine zitten, die bijvoorbeeld op dag 8 pas bij de uitvaart aanwezig kunnen zijn. Dan wordt er uitstel aangevraagd. We zetten het als middel in om toch een waardig afscheid voor iedereen te regelen."