Het RIVM meldt donderdag 24.700 positieve coronatests. Nog niet eerder werden in Nederland in één dag zo veel nieuwe besmettingen gemeld. Het recordaantal zou eigenlijk nóg groter moeten uitvallen, maar door een technische storing konden niet alle positieve tests geregistreerd worden, bevestigt een RIVM-woordvoerder aan NU.nl.

Het is de tweede dag op rij dat een dagrecord qua aantal positieve tests wordt gevestigd. Woensdag werden er ruim 24.600 positieve tests geregistreerd.

Door de technische storing zijn de dagaantallen van de komende dagen minder betrouwbaar. Het RIVM verwerkt dan namelijk ook de meldingen die in de afgelopen 24 uur niet geregistreerd konden worden. Er is dus een aanzienlijke kans dat deze week nog enkele dagrecords gevestigd worden.

In de afgelopen zeven dagen zijn 132.209 positieve tests geregistreerd, gemiddeld 18.887 per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 11 december, ongeveer vier weken geleden.

Ten opzichte van de week ervoor is het gemiddelde aantal nieuwe gevallen met 50 procent gestegen. Dat is de grootste toename op weekbasis sinds 21 november.

Grootste daling op ic's sinds juni 2021

Positiever nieuws kwam er vanuit de ziekenhuizen. Daar meldde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) de grootste daling van de ic-bezetting sinds 1 juni 2021.

Sinds woensdag kwamen er dertig bedden vrij. In totaal worden er nu nog 419 covidpatiënten behandeld. Het totale aantal coronapatiënten in het ziekenhuis daalde met 93 naar 1.541.

Op de intensive cares werden 12 nieuwe patiënten met COVID-19 opgenomen. Dat is het kleinste aantal sinds 15 oktober. Op verpleegafdelingen werden 109 nieuwe coronapatiënten opgenomen, maar doordat meer mensen kwamen te overlijden of het ziekenhuis konden verlaten, daalde de totale bezetting alsnog.

Het RIVM verwacht dat de ziekenhuiscijfers binnen enkele weken weer in een stijgende lijn terechtkomen. Een stijging van het aantal besmettingen leidt normaliter ongeveer een tot twee weken later tot drukte in de zorg.

