Coronavaccinaties worden verplicht voor inwoners van Italië van vijftig jaar en ouder. De regering heeft dat unaniem besloten, meldt persbureau ANSA woensdag. De verplichting geldt tot medio juni, staat in de wet die het virus moet terugdringen en de zorg moet ontlasten.

Vaccinatie is in Italië al verplicht voor zorgmedewerkers en leraren. Sinds oktober moeten werknemers al een bewijs van vaccinatie of een negatieve test overleggen voor ze naar hun werkplek mogen. Voor vijftigplussers vervalt die laatste optie. Bij overtreding gold in het oorspronkelijke plan een boete tot 1.500 euro, maar dat is vervallen.

"We willen de groei van de besmettingscurve afremmen en de Italianen die nog niet zijn gevaccineerd aansporen dit te doen", zei premier Mario Draghi, die het compromis wist te smeden. "We grijpen vooral in bij leeftijdsgroepen die het meeste risico lopen op ziekenhuisopname om de druk op ziekenhuizen te verminderen en levens te redden."

De voorgestelde maatregelen zorgden voor verdeeldheid binnen de regering. Ministers van de rechtse Liga hadden eerder afstand genomen van de 50-plusregel, waarvoor geen wetenschappelijke basis zou zijn.

Ook in Italië stijgen besmettingen snel

Net als in andere landen stijgt het aantal besmettingen ook in Italië snel. De gezondheidsautoriteiten maakten woensdag melding van meer dan 189.000 nieuwe gevallen, een record. Van de 1,1 miljoen testen was ongeveer 17 procent positief. Er overleden het afgelopen etmaal 231 mensen aan COVID-19, 28 minder dan een dag eerder.

Italië overwoog eerder een vaccinatieplicht voor inwoners van twaalf jaar en ouder, maar daar kwam het niet van. De regering had kort voor de jaarwisseling wel al aangekondigd maatregelen aan te scherpen, vooral voor ongevaccineerden. Zo mogen mensen die niet zijn ingeënt niet meer naar een hotel, beurs, sportschool of festival. Ook skiliften en het openbaar vervoer worden verboden terrein.

De druk op de zorg in Italië neemt dagelijks toe, wellicht als gevolg van de meer besmettelijke omikronvariant. Momenteel liggen 13.364 coronapatiënten in ziekenhuizen, ruim 400 meer dan dinsdag. Op de intensive cares liggen 1.428 patiënten, 36 meer dan een dag eerder.

Enkele andere Europese landen zijn ook overgegaan tot een inentingsplicht. Oostenrijk heeft aangekondigd vaccinatie vanaf februari verplicht te maken voor veertienplussers en in Griekenland geldt dat vanaf 16 januari voor zestigplussers.