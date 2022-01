Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn in Nederland 24.590 positieve coronatests afgenomen. Nog nooit zijn binnen een etmaal zo veel positieve testuitslagen geregistreerd.

Het oude record dateert van 24 november, toen binnen 24 uur 23.713 besmettingen aan het licht kwamen. En op 18 november meldde het RIVM 23.587 positieve tests.

Op 2 en 5 december kwamen er iets meer dan 23.000 gevallen bij. Op 6 december waren er voor het laatst meer dan 20.000 positieve tests. Het verschil met al die andere dagen is dat er destijds geen lockdown was, zoals die nu wel van kracht is.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 122.347 positieve tests. Dat is het grootste aantal per week sinds 12 december. Op weekbasis is dat aantal met 41 procent gestegen, de grootste toename sinds eind november. Ten opzichte van het weekgemiddelde is het aantal coronabesmettingen met 40,7 procent gestegen.

Amsterdam breekt alle records

Amsterdam telde in het afgelopen etmaal 2.264 positieve tests. Niet eerder heeft een Nederlandse gemeente zo veel positieve tests binnen een dag geregistreerd. In de hele Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland waren er 2.659 nieuwe gevallen. Dat is voor de regio's een absoluut record.

In Rotterdam waren er 1.267 positieve tests en in Utrecht kregen 882 inwoners te horen dat ze het virus opgelopen hebben. Den Haag (658) en Groningen (391) volgen. Alleen op Ameland en Schiermonnikoog testte tussen dinsdagochtend en woensdagochtend niemand positief.

Het RIVM kreeg in het afgelopen etmaal uur 39 meldingen over sterfgevallen. Dat is het hoogste aantal in ongeveer een week tijd. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat zij in de afgelopen 24 uur zijn gestorven. De registratie kan enige tijd duren.

De epidemie begon bijna twee jaar geleden: woensdag is dag 679 van de coronacrisis. In totaal zijn ruim 3,2 miljoen positieve tests en meer dan 21.000 sterfgevallen geregistreerd. De werkelijke aantallen zijn groter.