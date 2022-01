Ongeveer twee derde van de mensen die de Vaccinatie Twijfeltelefoon bellen, heeft vragen over de boosterprik. Ze hebben vooral hun bedenkingen bij het nut ervan of zijn bezorgd over eventuele bijwerkingen van de prik. Dat zegt oprichter van de twijfeltelefoon en internist van het Erasmus MC Robin Peeters tegen NU.nl.

Volgens hem belden in het begin vooral mensen die twijfelden of ze zich überhaupt wilden laten vaccineren. Daarna groeide het percentage dat belde over de boosterprik. Rond Kerst besloeg dit de helft van de vragen. Inmiddels gaat 65 tot 70 procent van de circa 3.500 telefoontjes per week over de boosterprik.

Peeters zegt dat de boostertwijfelaars grofweg in twee categorieën te verdelen zijn. "Aan de ene kant zijn het mensen die zich afvragen wat het nut van de booster is. Want het idee was toch dat het na de eerste twee prikken klaar zou zijn? Wij leggen dan uit dat de omikronvariant roet in het eten heeft gegooid."

De tweede categorie bestaat uit mensen die na de eerste twee prikken klachten kregen. Dan gaat het niet alleen om onschuldige bijwerkingen als een zere arm, maar ook om klachten die niet gerelateerd zijn aan het vaccin, zoals een trombosebeen. "Deze mensen willen weten of het vaccin veilig is. Wij stellen ze dan gerust. En als een verhaal past bij een mogelijke allergie, raden we aan om dit met de huisarts te bespreken", vertelt de internist.

Peeters richtte de twijfellijn afgelopen november samen met collega's op. In eerste instantie zaten twee ochtenden per week specialisten van het Erasmus MC en huisartsen uit de regio klaar om de telefoon op te nemen. De hotline was zo'n succes dat ziekenhuizen en huisartsen door het hele land zich aansloten bij het initiatief. Sinds december heeft de Vaccinatie Twijfeltelefoon een landelijk nummer, dat de hele week overdag te bereiken is.

Een op de drie volwassenen is geboosterd De overheid wil tegen het einde van januari de meeste volwassenen een boosterprik gegeven hebben.

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) hoopt dat 90 procent van de gevaccineerden de boosterprik neemt.

Volgens de laatste cijfers van het RIVM is 87 procent van de gevaccineerden bereid dit te doen.

Momenteel is 32 procent van de volwassenen volledig gevaccineerd én geboosterd.

Alle achttienplussers kunnen een afspraak voor een boosterprik maken.

Steeds meer jongeren bellen

Sinds ook jongere groepen een afspraak voor een boosterprik kunnen maken, bellen steeds meer jongeren de lijn. Hun vragen zijn volgens Peeters meer gericht op het nut van de boosterprik, omdat ze zelf een kleinere kans hebben om met COVID-19 in het ziekenhuis te belanden.

Verder vragen sommige mensen zich af waarom de booster eerst na zes maanden en nu ineens na drie maanden nodig is. "We leggen dan uit dat dit komt door de snelle opkomst van de omikronvariant."

Ook vragen mensen of ze nu elk half jaar een boosterprik moeten halen. "We zeggen dan dat nog niet duidelijk is. Het kan best zo zijn dat er in het najaar opnieuw een booster nodig is. Op langere termijn - al weten we nog niet wanneer - is het waarschijnlijker dat de booster met name voor kwetsbare personen gaat zijn, net als de jaarlijkse griepprik."

Uiteindelijk is het doel van de twijfellijn niet om mensen te overtuigen, maar om ze voor te lichten over vaccineren. "Iedereen moet zijn eigen afweging maken", benadrukt Peeters.

Mensen die twijfelen over het nemen van een coronavaccin, kunnen tussen 8.30 en 16.30 uur bij de Vaccinatie Twijfeltelefoon (088-755 57 77) terecht.

