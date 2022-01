Veel mensen van 45 jaar en ouder die bij een GGD een boosterprik halen, krijgen een dosis van Moderna, terwijl jongeren altijd een oppepprik van Pfizer krijgen. Hoe komt dat?

Volg dit onderwerp Volgen Krijg een melding bij belangrijke ontwikkeling rond coronavaccins.

Zonder uitzondering krijgt iedereen onder de 45 jaar bij de GGD's het Pfizer-vaccin als boosterprik. Dat komt volgens het RIVM doordat jongeren - met name mannen tussen de twaalf en dertig jaar - bij het Moderna-vaccin een verhoogd risico hebben op een ontsteking van de hartspier (myocarditis) en het hartzakje (pericarditis) ten opzichte van dat van Pfizer.

Hoewel deze bijwerkingen zeer zeldzaam zijn, is alsnog besloten om in Nederland mensen onder de 45 jaar alleen doses van Pfizer toe te dienen. Bovendien toont onderzoek aan dat het vaccin van Moderna een iets betere bescherming biedt bij mensen van 45 jaar en ouder.

Daar komt bij dat 45-plussers na de toediening van een mRNA-vaccin geen verhoogd risico op myocarditis hebben. Het maakt dus onder de streep niet uit welk mRNA-vaccin iemand van 45 jaar of ouder krijgt.

Wat zijn mRNA-vaccins, zoals die van Pfizer en Moderna? MRNA-vaccins zorgen ervoor dat je immuunsysteem als het ware wordt getraind met een klein, onschadelijk stukje van het coronavirus. Dat stukje zit niet in het vaccin, maar het recept om het te maken wél. Je lichaam maakt dit stukje dus na je prik zelf aan.

De meest voorkomende lichte bijwerkingen bij het Pfizer- en Moderna-vaccin zijn koorts, vermoeidheid en hoofdpijn. Jongeren en vrouwen ervaren vaker bijwerkingen, aldus bijwerkingencentrum Lareb. Bij beide vaccins treden de lichte bijwerkingen vaker op na de tweede prik.

Een Moderna-booster bevat slechts de helft van de oorspronkelijke dosis.

Het Moderna- en Pfizer-vaccin kunnen worden toegediend als boosterprik, ongeacht welk vaccin is gebruikt bij de eerste prik(ken).

Nederland heeft veel meer Pfizer-vaccins

Ook de verschillende voorraden van beide vaccins spelen een rol, schrijft het RIVM. Van Pfizer heeft Nederland voor 2022 en 2023 zo'n 35 miljoen doses besteld, maar bij Moderna gaat het om zo'n 9 miljoen doses. Door bij de GGD's 45-plussers uitsluitend doses van Moderna toe te dienen, worden die doses beter verdeeld.

Op niet-GGD-locaties, zoals bij huisartsenpraktijken, krijgt iedereen van achttien jaar en ouder in principe een prik van Pfizer in de arm. Het is mogelijk dat dit vaccin om logistieke redenen niet beschikbaar is. In dat geval krijgen 45-plussers alsnog een Moderna-dosis. Mensen kunnen het vaccin niet zelf kiezen.

Inmiddels heeft een op de drie volwassen Nederlanders een boosterprik of aanvullende prik gehad. Daarmee stijgen we op de lijst van dertig Europese landen naar de zeventiende plaats. Sinds dinsdag kunnen alle Nederlanders van achttien jaar en ouder een afspraak voor een boostervaccinatie maken.