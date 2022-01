Het is Nederland in 2021 op papier gelukt om 27 miljoen coronavaccins aan armere landen te doneren, maar nog niet alle prikken zijn daadwerkelijk aangekomen op de bestemming. Zo liggen nog zo'n vier miljoen vaccins klaar, waarvan nog niet is besloten aan welk land ze worden gegeven.

Van die 27 miljoen coronaprikken zijn bijna 6 miljoen bilateraal gedoneerd, oftewel van land tot land. Die vaccins verstuurde Nederland onder meer naar Suriname, Kenia en Indonesië.

De overige vaccins heeft Nederland aan COVAX gedoneerd. Het hulpprogramma, dat zorgt voor de verspreiding van coronaprikken in arme landen, heeft al zeventien miljoen Nederlandse donaties gekregen. Daarvan zijn nu ruim dertien miljoen naar negen verschillende landen verscheept.

Die andere vier miljoen prikken heeft Nederland op papier al gedoneerd aan COVAX, maar moeten nog door het programma en de vaccinproducenten worden toegewezen aan een land. Volgens het ministerie liggen die prikken al wel zo goed als klaar om te worden opgehaald. "Wij hoopten - en dat is bijna gelukt - dat al die vaccins ook fysiek aan zouden komen in het land van bestemming", zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid.

Donaties kwamen langzaam op gang

In het laatste kwartaal van 2021 zijn die donaties "in een rap tempo gegaan", aldus de woordvoerder. Dat kwam volgens hem omdat COVAX toen "echt op gang kwam".

Het duurde namelijk even voordat alles ook juridisch op elkaar was afgestemd, vervolgt hij. Zo moest de laatste tijd ineens veel worden onderhandeld over de contracten die met zo'n donatie gemoeid gaan.

Dat het doneren van vaccins door Nederland langzaam op gang kwam, beaamde demissionair minister Tom de Bruijn (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) vorige maand in de Tweede Kamer. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) schreef op 14 december in een Kamerbrief dat COVAX een "ingewikkelde logistieke puzzel" te leggen heeft.

Via COVAX gedoneerde Moderna-vaccins worden uitgeladen in Indonesië. Via COVAX gedoneerde Moderna-vaccins worden uitgeladen in Indonesië. Foto: EPA

Niet alle landen konden grote hoeveelheid donaties aan

Dat er de laatste maanden ineens veel vaccins werden geleverd, was voor de ontvangende landen niet makkelijk. Dat zegt Sabine de Jong, coördinator internationale programma's bij UNICEF Nederland, die als programmaleider betrokken is bij COVAX. Zo moeten de landen onder meer voldoende getraind personeel en opslagmogelijkheden hebben.

"We zagen dat sommige landen lieten weten dat ze nog niet klaar waren om deze grote hoeveelheden in één keer te ontvangen. Daardoor kon een deel van de vaccins die gedoneerd waren, nog niet worden verscheept."

In totaal werden via COVAX in 2021 ruim 539 miljoen vaccins gedoneerd aan 98 landen. Daarvan zijn bijna 369 miljoen vaccins ook daadwerkelijk verscheept. Zodra de prikken in het land zijn aangekomen, is het aan het land zelf om bij te houden of deze ook echt worden gezet. "Maar een land krijgt pas vaccins toegestuurd als het aantoonbaar klaar is voor de ontvangst ervan. Ze moeten kunnen aantonen dat ze de prikken snel kunnen zetten."

Het donatieprogramma gaat in 2022 door met het verspreiden van coronavaccins en andere middelen in arme landen. Nederland gaat COVAX ook in 2022 weer ondersteunen, laat het ministerie van Volksgezondheid weten. Het is nog niet bekend in welke vorm en hoeveelheden dat precies gaat zijn.