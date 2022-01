Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft de zogeheten IHU-variant van het coronavirus "op de radar" en verricht onderzoek, zo zei een hooggeplaatste medewerker dinsdag. De organisatie maakt zich vooralsnog geen zorgen.

De IHU-variant van het coronavirus, die in het IHU Méditerranée Infection-onderzoekscentrum in Frankrijk werd geïdentificeerd en daar voorlopig naar is vernoemd, werd half november aangetroffen bij een gevaccineerde Fransman. Deze persoon was drie dagen daarvoor teruggekeerd uit Kameroen.

De WHO heeft vooralsnog geen reden om te aan te nemen dat de nieuwe virusvariant zich net als omikron de afgelopen weken in rap tempo heeft verspreid. "Daar heeft het voldoende kansen voor gehad."

De IHU-variant is voor zover bekend aangetroffen bij twaalf personen in het zuidoosten van Frankrijk, onder wie vijf kinderen. IHU staat niet op de lijst van de WHO met 'varianten van zorg' en wordt voorlopig ook niet onder 'varianten van belangstelling' geschaard.

Onderzoekers van het IHU-laboratorium zeggen dat het op basis van twaalf gevallen nog te vroeg is om op virologische, epidemiologische en klinische eigenschappen van de virusvariant in te gaan.

Het op 29 december gepubliceerde artikel over de ontdekking van de nieuwe virusvariant heeft het zogeheten peerreviewproces nog niet doorlopen. Dat betekent dat andere wetenschappers de kwaliteit van het onderzoek en het artikel nog niet hebben getoetst.