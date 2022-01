Engeland kan een golf van coronabesmettingen het hoofd bieden zonder de economie stil te leggen, zegt premier Boris Johnson. Groot-Brittannië meldde opnieuw een recordaantal gevallen per dag, als gevolg van de omikronvariant.

Volg het nieuws rond het Verenigd Koninkrijk Volgen Ontvang een melding bij belangrijke ontwikkelingen

Johnson heeft zich verzet tegen strenge sluitingsmaatregelen in Engeland en hield het erop dat een vaccinatiecampagne en voorzichtigheid onder de bevolking voldoende zouden zijn om de laatste golf in te dammen.

Het Verenigd Koninkrijk meldde dinsdag 218.724 nieuwe COVID-19-gevallen, een nieuw dagrecord - hoewel dit cijfer vertekend is door vertragingen in de rapportage tijdens de vakantie.

Johnson zei dat hij vasthield aan de "Plan B"-maatregelen die vorige maand in Engeland werden ingevoerd. Mensen moeten hun mond en neus bedekken in het openbaar vervoer en in winkels, maar samenkomsten zijn niet beperkt en bedrijven hoeven niet te sluiten.

"Met de Plan B-maatregelen die we voor Kerstmis hebben ingevoerd, hebben we een kans om deze omikrongolf te overleven zonder ons land opnieuw te moeten sluiten. We kunnen onze scholen en bedrijven openhouden, en we kunnen een manier vinden om met dit virus te leven", zei Johnson.

'De komende weken zullen een uitdaging zijn'

"Maar de komende weken zullen een uitdaging zijn, zowel hier in het Verenigd Koninkrijk als in de rest van de wereld", zei Johnson, die erop wees dat niet alle dienstverlening optimaal zal zijn vanwege de afwezigheid van personeel.

De Britse premier heeft ervoor gewaarschuwd dat de ziekenhuizen de komende weken onder grote druk zullen komen te staan en kondigde dinsdag aan dagelijks COVID-19-testen te zullen uitvoeren bij 100.000 essentiële werknemers.

De ziekenhuisopnames zijn sinds midden december gestegen, maar zijn naar verhouding minder gestegen, mogelijk door de impact van vaccins en boostershots en de mogelijk minder ernstige symptomen van omikron. Bovendien worden mensen minder snel opgenomen.

Hoofdgeneesheer Chris Whitty zei dat het sterftecijfer geen gelijke tred houdt met de toename van het aantal gevallen. Johnson benadrukte dat meer dan 60 procent van de coronapatiënten op de intensive care niet waren gevaccineerd.

Het patroon van de ziekenhuisopnames kan veranderen naarmate de omicrongolf doorsijpelt naar oudere leeftijdsgroepen, zei de epidemioloog Neil Ferguson van het Imperial College in Londen. "Het aantal ziekenhuisopnames stijgt nog steeds in het hele land, en we kunnen nog enkele weken hoge niveaus zien", zei hij tegen de BBC Radio.