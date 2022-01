Alle recente onderzoeken wijzen erop dat de omikronvariant mensen aanzienlijk minder ziek maakt dan andere coronavirusvarianten, zegt RIVM-epidemioloog Susan van den Hof dinsdag tegen NU.nl. De verwachtingen voor de komende tijd zijn dan ook ietwat rooskleuriger. "Het rampscenario waar we in december bang voor waren, is afgewend."

Het RIVM verwacht wél dat het aantal besmettingen de komende tijd snel toeneemt. In de afgelopen week nam het aantal positieve tests al met 35 procent toe. Dat leidt vervolgens ook tot een stijging van het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen.

Deskundigen denken dat de piek van de aankomende coronagolf zich eind januari zal aandienen. "Maar het is niet duidelijk hoe hoog die piek wordt", benadrukt Van den Hof. Halverwege december hielden RIVM-experts nog rekening met duizenden ic-opnames in januari, maar daar is nu geen sprake meer van.

Dat komt mede omdat het kabinet sneller dan verwacht een lockdown heeft afgekondigd én doordat nu is vastgesteld dat de omikronvariant minder ziekmakend is, oftewel: hoeveel mensen na een besmetting ernstig ziek worden en naar het ziekenhuis moeten. "In december wisten we nog te weinig", aldus Van den Hof.

Omikronvariant lijkt 30 tot ruim 65 procent minder ziekmakend

Volgens Van den Hof blijkt uit recente onderzoeken dat de kans om in het ziekenhuis te belanden na een besmetting met de omikronvariant zo'n 30 tot ruim 65 procent kleiner is dan bij andere varianten van het virus. Experts van het Outbreak Management Team schreven mede daarom al in hun laatste advies dat de aankomende coronapiek "mogelijk binnen de huidige ziekenhuis- en ic-bezetting opgevangen kan worden". Er zijn op dit moment in totaal 1.150 ic-plekken en daarvan zijn er 464 in gebruik door coronapatiënten.

Omdat nog niet precies kan worden vastgesteld hoeveel minder ziekmakend de omikronvariant is, is er volgens wetenschappers nog geen reden tot juichen. De variant verspreidt zich immers ook veel sneller dan andere varianten. En als veel meer mensen in korte tijd besmet raken, kan dat onder de streep alsnog tot een hogere druk op de zorg leiden dan bij minder ziekmakende coronavirusvarianten. De omikronvariant leidt namelijk ook tot meer besmettingen onder gevaccineerden en mensen die eerder een coronabesmetting hebben doorgemaakt.

Van den Hof wil zich dan ook nog niet uitlaten over de vraag of de maatregelen op 14 januari versoepeld kunnen worden. "Daar buigen we ons als OMT deze vrijdag over. Dagelijks komen nieuwe resultaten naar buiten, waardoor schattingen steeds beter worden."