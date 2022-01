Het aantal mensen dat afgelopen week positief is getest op het coronavirus is na een wekenlange daling weer gestegen, meldt het RIVM dinsdag. In totaal kregen 113.554 mensen een positieve testuitslag, een stijging van 35 procent ten opzichte van de week ervoor.

In totaal gingen 354.335 mensen naar de teststraten, zo'n 8.300 meer dan een week eerder. Van hen testte een groter percentage positief op het virus: 30,8 procent. Dat was de week ervoor nog 23,4 procent.

De stijgende cijfers liggen in de lijn der verwachting. Dat heeft te maken met de omikronvariant van het coronavirus. Die variant kan zich makkelijker verspreiden dan eerdere coronavirusvarianten en is sinds vorige week dominant in ons land.

Voor de lockdown en de bijbehorende schoolsluitingen testten vooral jongere kinderen positief op het virus. Nu zijn het met name twintigers die een positieve testuitslag krijgen; zij zijn samen goed voor bijna 24 procent van het totale aantal vastgestelde besmettingen.

Daling in ziekenhuizen vlakt af

In de ziekenhuizen dalen de coronacijfers op dit moment nog steeds, maar minder snel dan de weken ervoor. Vanwege de snel stijgende besmettingen is de verwachting dat ook het aantal ziekenhuisopnames zal toenemen. Het duurt een dag of twaalf vanaf de besmetting voordat je in het ziekenhuis belandt. Dus als het besmettingscijfer wekenlang daalde, is het logisch dat het aantal ziekenhuisopnames nu nog aan het dalen is.

Vorige week werden in totaal 981 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis, terwijl dat er een week daarvoor 1.063 waren. 164 personen waren zodanig ziek dat ze naar de intensive care moesten worden gebracht. Een week eerder waren dat er nog 191.

Ook het aantal coronagerelateerde sterfgevallen nam af. Vorige week werden 189 sterfgevallen gemeld, tegenover 272 de week ervoor.

100 Waarom een mildere maar besmettelijke coronavariant gevaarlijker is

Reproductiegetal weer boven de 1

Het reproductiegetal ligt voor het eerst sinds 17 november weer boven de 1. Deze R-waarde lag op 20 december op 1,02. Dat betekent dat 100 besmette mensen gemiddeld 102 anderen besmetten en dat het virus zich dus aan het verspreiden is.

Het reproductiegetal wordt altijd twee weken later gemeld, zodat het RIVM een betrouwbare waarde kan schatten. Vorige week meldde het instituut een R-waarde van 0,9.