Een politieagent is maandagavond aangevallen door een agressieve saunabezoeker in Rotterdam. Het korps had een tip ontvangen dat een wellnesscenter ondanks de geldende coronamaatregelen gewoon open was. De bezoeker ontstak in woede toen agenten hem en zes anderen naar huis wilde sturen.

Een agent werd door de 32-jarige Schiedammer bespuugd en in het gezicht geslagen, schrijft de politie dinsdag. Toen de man in de boeien werd geslagen, beet hij de agent in zijn bovenbeen. Daarnaast wenste hij de agenten herhaaldelijk "de meest verschrikkelijke ziektes" toe.

Ook de andere saunabezoekers werkten volgens de agenten niet mee. Zo weigerde de groep bevelen op te volgen en moesten agenten enige tijd aanbellen en bonken op de saunadeur voordat ze een reactie kregen.

Er zijn zeven boetes uitgedeeld voor het overtreden van de coronamaatregelen. Daarnaast zijn twee bezoekers beboet omdat ze zich niet konden identificeren. De gemeente is op de hoogte gebracht van de geopende sauna en kan actie ondernemen tegen de eigenaar.