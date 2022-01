De Verenigde Staten hebben maandag een dagrecord van ruim een miljoen positieve coronatests geregistreerd. Het gaat om het grootste aantal besmettingen op één dag in welk land dan ook sinds het begin van de pandemie.

Het gaat volgens cijfers van de Johns Hopkins University om bijna een verdubbeling van het vorige wereldwijde dagrecord (590.000). Dat werd afgelopen donderdag eveneens in de VS geregistreerd.

Mogelijk ligt het daadwerkelijke aantal besmettingen zelfs nog hoger. Veel Amerikanen maken gebruik van zelftesten, waardoor hun testresultaten niet altijd worden gemeld bij de autoriteiten.

Net als in veel andere landen verspreidt de zeer besmettelijke omikronvariant van het coronavirus zich razendsnel door de VS. Veel scholen en kantoren zijn gesloten en zijn ook nog dicht na de kerstvakantie. In meerdere staten neemt de druk op de zorg toe door de grote instroom van coronapatiënten in de ziekenhuizen.

De opmars heeft ervoor gezorgd dat veel vluchten van, in en naar de Verenigde Staten zijn geannuleerd. Nederland bestempelde de VS eind december als zeerhoogrisicogebied, vanwege de zorgwekkende coronasituatie. Voor reizigers vanuit de VS geldt sinds 30 december een quarantaineplicht, ook voor gevaccineerden.

Het grootste aantal coronabesmettingen op een dag buiten de VS werd op 7 mei 2021 geregistreerd in India. Daar werden die dag ruim 414.000 mensen positief getest.