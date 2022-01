Het demissionaire kabinet wil dat een vaccinatiebewijs in Nederland vanaf 1 februari een verloopdatum krijgt. Een boosterprik zal dan voor veel mensen noodzakelijk zijn om aan een coronatoegangsbewijs te komen, zei demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge maandag bij een persmoment.

Wat is een coronatoegangsbewijs ook alweer? Met een coronatoegangsbewijs kunnen Nederlanders toegang krijgen tot bijvoorbeeld de horeca of een museum.

Vrijwel alle locaties waar een coronatoegangsbewijs verplicht is, zijn momenteel gesloten.

Je kan een coronatoegangsbewijs krijgen door middel van een geldig vaccinatiebewijs, een herstelbewijs of een testbewijs.

Binnen de EU krijgen vaccinatiebewijzen voor reizen vanaf 1 februari een geldigheidsduur van negen maanden. Het kabinet wil het binnenlandse beleid daarop afstemmen.

In december maakte het kabinet al bekend dat een geldigheidsduur voor vaccinatiebewijzen noodzakelijk wordt geacht, omdat de effectiviteit van vaccins langzaam afneemt. Een invoeringsdatum was echter nog niet bekend. "Omdat zoiets niet zomaar geregeld is", zo vertelde een woordvoerder van de minister eerder aan NU.nl.

Het is nog niet zeker hoelang het vaccinatiebewijs geldig blijft, maar Nederland volgt waarschijnlijk de Europese regelgeving. Voor de duidelijkheid: de geldigheidsduur omvat alleen de zogeheten 'primaire' vaccinaties. Een geldigheidsduur voor een vaccinatiebewijs na een boosterprik is er nog niet. Dat komt doordat deskundigen nog niet weten hoelang een boostershot voor voldoende bescherming tegen COVID-19 zorgt.

Dit zijn de huidige eisen voor een coronatoegangsbewijs Je hebt een vaccinatiebewijs. Jouw laatste prik is minstens 14 dagen geleden gezet (of 28 als het om een Janssen-prik gaat)

Je hebt een herstelbewijs. Je bent in het afgelopen jaar positief getest op het coronavirus en bent genezen verklaard.

Je hebt een testbewijs. Je bent in de afgelopen 24 uur negatief getest op het coronavirus.

Ministerie kijkt ook naar inkorten van geldigheidsduur herstelbewijs

Naast het invoeren van een geldigheidsduur van vaccinatie, overweegt het kabinet ook de geldigheidsduur van het herstelbewijs in te korten.

Op het moment is het herstelbewijs in Nederland een jaar geldig en het kabinet kijkt of dat teruggebracht kan worden naar 180 dagen. Daarover volgt medio januari meer informatie.