Een 47-jarige man uit Amstelveen heeft zondagavond een politieagent mishandeld bij een cellencomplex in Amsterdam. Bij dat complex in Zuidoost was een groep van zo'n dertig demonstranten samengekomen om de vrijlating te eisen van verdachten die eerder op de dag waren aangehouden tijdens de verboden demonstratie op het Museumplein.

De groep verzamelde zich rond 20.30 uur bij het cellencomplex. Een vrouw uit de groep bedreigde de agent, die aan het einde van zijn dienst in een auto wilde stappen. Een andere betoger trok de politieman vervolgens hardhandig uit de auto en sloeg en schopte hem. Toegesnelde agenten konden de Amstelvener direct aanhouden.

De agent werd naar het ziekenhuis vervoerd en moest daar een tijd blijven. Inmiddels zit hij thuis met zwaar letsel, meldt de politie. Als de agent er lichamelijk toe in staat is, gaat hij aangifte doen. De verdachte zit nog vast en wordt gehoord.

De groep demonstranten wilde in eerste instantie dat een specifieke verdachte werd vrijgelaten. Het zou gaan om iemand die zichzelf veteraan noemt en vastzat voor de mishandeling van twee leden van de Mobiele Eenheid (ME). Later pleitte de groep, waar volgens de politie ook een groot aantal "zelfbenoemde veteranen" tussen zaten, voor de vrijlating van alle verdachten.

Tijdens de verboden demonstratie tegen de coronamaatregelen op het Museumplein werden in totaal dertig verdachten opgepakt, van wie er nog negen vastzitten. Zeven van hen worden verdacht van geweld tegen politieagenten en de andere twee van wapenbezit.