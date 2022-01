In navolging van de gemeente Hilversum controleert ook de gemeente Barendrecht bij in ieder geval twee zwemscholen niet langer of ze een QR-code vragen aan ouders die hun kinderen ophalen van zwemles. Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente aan NU.nl. BOA's van de gemeente hebben de twee zwemscholen op de hoogte gebracht van het besluit.

De eigenaar van zwemschool Swimmin' bevestigt aan NU.nl over de gestopte handhaving te zijn geïnformeerd door een team handhavers van de gemeente.

"Sinds 2 januari controleren we niet meer op de coronapas", licht een medewerker van de Barendrechtse vestiging van de zwemschool de werkwijze toe. Die vestiging geeft alleen kinderen van vier en vijf jaar zwemles in een klein privézwembad en biedt geen banenzwemmen aan.



Ook de Hilversumse zwemschool De Wintersport controleert na een gewonnen rechtszaak geen coronapassen. Eind december oordeelde de rechtbank Midden-Nederland dat zwembad 't Gooische Bad, waar de zwemschool zijn lessen geeft, geen QR-codes hoeft te scannen. De rechter oordeelde dat zwemlessen onder onderwijs vallen en dat zwembaden geen binnensportlocaties zijn.

Rechtbank Midden-Nederland: 'Zwemles is geen sport'

"Zwemles is dus geen sport", licht een woordvoerder van de rechtbank Midden-Nederland de uitspraak toe aan NU.nl. De woordvoerder benadrukt dat de rechter in de zaak heeft geoordeeld over het gebruik van een zwembad op momenten dat er zwemles wordt gegeven.



Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt dat de uitspraak alleen geldt voor dit specifieke geval. De periode om bezwaar aan te tekenen tegen de uitspraak is nog niet verstreken.

Anders Hilversums zwembad ook gestopt met controle coronapassen

De gemeente Hilversum stelde in een reactie op de uitspraak tegen NH Nieuws dat zwembaden in de gemeente die niet alleen zwemles geven moeten blijven controleren op QR-codes. Het Hilversumse zwembad De Lieberg is echter in reactie op de uitspraak eind december gestopt met het controleren van coronapassen, bevestigt uitbater Optisport aan NU.nl.

Shiva de Winter, de ondernemer die de rechtszaak namens zwemschool De Wintersport aanspande tegen de gemeente Hilversum, is ook oprichter en voorzitter van de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (NSWZ). Die stichting zegt op 31 december alle gemeenteraadsleden per brief te hebben opgeroepen om er in hun gemeente voor te zorgen dat de controle van coronapassen in zwembaden van tafel gaat.

De lokale partij Kleurrijk Fryske Marren heeft gehoor gegeven aan de oproep. De partij heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Friese Meren gevraagd om de zwembaden dezelfde vrijstelling te geven als zwemschool De Wintersport, blijkt uit een e-mail in het bezit van NU.nl.

Koninklijke zwembond onderneemt na overleg met VWS geen actie

De Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) onderschrijft in een reactie aan NU.nl het belang van het laten doorgaan van zwemlessen zonder belemmeringen, maar vindt de situatie in Hilversum "uniek voor de lokale situatie daar". Volgens de zwembond zijn er geen KNZB-verenigingen die hebben aangegeven in een vergelijkbare situatie te verkeren als het Hilversumse zwembad.

De bond zegt over de situatie rond coronapassen tijdens zwemlessen te hebben overlegd met VWS en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCVT). Op basis van de uitkomsten ziet de KNZB geen reden om verdere actie te ondernemen.



Dat stelt De Winter teleur. "Je merkt dat spelers uit de zwembrandbranche zoals de KNZB en de Nationale Raad Zwemveiligheid erg voorzichtig zijn", stelt de zwemschoolhouder en NSZW-voorzitter. "Volgens mij liggen we niet helemaal op een lijn."

"Terwijl het belang groot is en niet alleen voor de zwemveiligheid: de kinderen van nu zijn de topsporters van de toekomst."